Dăscălițe orădence prezente la conferința Asociației profesorilor de limba germană

Sub motto-ul „Fiecare aparține unei minorități – aproape în orice privință”, mai mulți profesori de limba germană din țară s-au întâlnit la cea de-a XXV-a ediție a Conferinței anuale a Asociației profesorilor de limba germană din România.

Evenimentul a avut loc în perioada 14 – 17 septembrie la Moeciu de Sus, în județul Brașov. La acestă ediție au participat peste 150 de profesori din țară, dar și din Bulgaria și Republica Moldova. De asemenea, la conferință au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, de la Institutul Goethe și de la Ambasada Germaniei în România.

Din Bihor au fost prezente profesoarele Carmen Bubela (Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”), Ildiko Rat (Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” și Colegiul Economic „Partenie Cosma”) și Anca Peic (Colegiul Național „Iosif Vulcan” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga”). După participarea la numeroase workshop-uri, profesoarele s-au întors de la conferință cu idei noi, dar și cu amintiri de neuitat.



Această ediție a venit cu o noutate, acordarea unui premiu în bani și a titlului de „Profesorul de germană al anului” la două categorii: profesori cu vechime mai mică de 10 ani și profesori cu experiență de peste 10 ani. Conform organizatorilor, inițiativa acordării de premii profesorilor îi încurajează pe aceștia în implicarea și derularea de proiecte și implementare de metode inovative la clasă, menite să-i facă pe elevi să îndrăgească această materie.

Printre cei premiați s-a aflat și profesoara orădeancă Anca Peic, care a obținut titlul „Profesorul anului” la categoria profesori cu experiență sub 10 ani. Anca Peic este în al cincilea an de învățământ și predă la Colegiul Național „Iosif Vulcan” și la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. Profesoara a mărturisit că se simte onorată că a primit acest premiu și este recunoscătoare că a avut șansa de a se dezvolta de la an la an prin participarea la cursurile de formare organizate de Asociația profesorilor de limba germană.

Această întâlnire anuală se adresează nu numai profesorilor de limba germană, ci și tuturor iubitorilor și cunoscătorilor de limbă germană din țară. Oricine dorește se poate înscrie în această asociație pe site-ul www.deutschlehrerverband.ro, astfel vor putea participa la următoarea conferință, unde din nou vor avea parte de multe workshop-uri, dar și de șansa de a putea dezvolta colaborări interregionale sau internaționale.