Dascălul Monica Toader, nominalizare la „Creatori de educaţie”

Sub semnul identităţii sale profesionale, „a crea” a devenit un verb conjugat de câte ori are prilejul.

Monica Toader ştie că în şcoală, acest spațiu al creației, nevoia de libertate, se dezvoltă în inițiative, activități și rezultate care pun în ecuație orizontul de așteptare al fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile societății. În acest fel, nominalizarea sa în competiţia „Creatori de educație” a venit firesc.

Creativitatea dascălilor este calitatea care stă la baza potențării experienței profesionale reflectate în rezultatele fiecărui copil, indiferent de înzestrarea nativă a acestuia.

„Creatori de educație” este un concurs destinat creșterii calității procesului de formare a tinerei generații, organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale.

De 22 de ani la catedră

„La finele acestui an școlar am avut, spre marea mea surprindere, bucuria însoțită de o emoție specială aflând că am fost propusă (de cineva, de un fost părinte sau un fost elev necunoscut încă) pentru participarea la Concursul Național „Creatori de educație” cu exemple de bune practici. Sunt învățătoare de 22 de ani la şcoala unde am fost și eu elevă. Consider că toți învățătorii cu vocație au ceva special în felul lor. Nu sunt cu nimic mai deosebită ca alţii, doar că am avut mentori deosebiți, care au fost o adevărată sursă de inspirație pentru mine. Ceea ce mă caracterizează e faptul că nu doresc să mă limitez la învățarea din cadrul lecțiilor de zi cu zi, astfel încerc ca prin joc, surprize, provocări, situaţii concrete de viaţă, să-i fac pe copii să vină cu drag la şcoală, să-şi însușească nu numai cunoştințe, ci în primul rând să-și formeze abilități de viaţă. Iubesc activitățile extrașcolare, cu precădere sunt adepta taberelor tematice, unde copilul e altfel ca la şcoală… Cu tabăra etnografică «Maramureș, plai cu flori» voi participa la acest concurs, demonstrând impactul pe care l-a avut asupra beneficiarilor”, spune doamna învăţătoare Monica Toader.

Abilităţile la catedră, vocaţia de dascăl le-a intuit din copilărie şi le-a cultivat. „Încă din copilărie, joaca cu păpușile, cu prietenele mele, cu tabla cu cretă, catalog, cărți și caiete, m-a îndreptat încet, dar sigur, spre meseria de învățătoare. Am simțit mereu că acesta e drumul meu în viață… să-i învăț pe alții, să-i ajut pe alții cu ce pot, ce știu, transmițând nu numai cunoștințe, formând priceperi și deprinderi, descoperind aptitudini în rândul celor ce făceau parte din colectivele mele de elevi, și în primul rând contribuind la conturarea lor ca oameni adaptabili într-o viață aflată în continuă schimbare, dar și adunând împreună cu ei momente unice, de neuitat, în cufărul cu amintiri”, spune doamna învăţătoare.

Orice succes profesional pe care dascălii îl înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru educația din România, în fapt o experiență de bună practică, sustenabilă pentru întregul sistem. Este unul dintre considerentele de la care au pornit organizatorii competiţiei „Creatori în educaţie” când au decis criteriile de selecţie.

Această selecție trebuie să creeze un spațiu concurențial, cu scopul de a spori valoarea actului didactic. Evaluarea produselor – exemple de bună practică – se va realiza de către o comisie abilitată, prin aplicarea obiectivă a unei grile de evaluare. Sunt eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat care: aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează; folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie; adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial; utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise; facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Selecția propunerilor de bune practici va avea loc în perioada 13 iulie – 9 septembrie 2019.

La gala de premiere vor participa profesori care au fost selectați ca modele de bune practici în educație. Anual, la etapa națională, vor fi premiați 50 de creatori de educație care au lansat proiecte destinate domeniilor Trunchi Comun, Curriculum la Decizia Școlii și educație nonformală, astfel: 20 de premii pentru nivelul primar; 20 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, educație nonformală); 10 premii speciale. 50 de premii în valoare de 3.000 de lei vor fi acordate de către Ministerul Educației Naționale pentru profesori „Creatori de educație”.