De ce sa alegi Incalzire Electrica in Pardoseala?

Totusi, unii au avut increderea si curajul de a inova.

Au montat un nou sistem de incalzire electrica in pardoseala, descentralizat, total diferit de cel traditional. Un cablu incalzitor si un termostat pentru fiecare incapere.

Da, si au avut numai de castigat dupa ce l-au incercat.

De ce?

In primul rand, e un sistem confortabil.

Pana cand altii au de taiat lemne sau cara peleti, tu nu mai ai nimic de facut, chiar si factura de curent se plateste ulterior.

Termostatele inteligente din fiecare camera au grija de confortul tau.

Este confortabil pentru intreaga familie.

Chiar si in zilele cele mai geroase, nu mai conteaza ca ai marmura sau gresie pe jos, pot fi incalzite pentru ca tu sa stai descult pe ele. Indiferent de pardoseala finisata, cu o incalzire electrica in pardoseala aduci vara in casa ta!

Poti sa ai o incalzire uniforma, fara diferente de temperaturi. Nu se mai formeaza curenti de aer, astfel, nici praful nu se mai ridica.

Persoanele sensibile, cu alergii, stiu exact ce inseamna acest beneficiu.

Sistem SMART inteligent.

Daca doresc modificarea temperaturii dintr-o incapere, pentru ca le vad pe fiecare individual, e suficient sa butonez de pe telefon temperatura dorita.

Daca sunt la serviciu, sau plecat in vacanta, pot comunica fara probleme cu sistemul de acasa.

Noul sistem de incalzire poate deservii o Casa SMART inovativa.

Montaj rapid si confortabil

Toti ne temem de marile sparturi si deranj la constructii si renovari.

Insa, acest sistem se poate monta sub toate tipurile de pardoseala fara interventii majore.

Montajul este foarte rapid, dureaza aprox 1-2 zile intr-o locuinta.

In general se monteaza cablurile incalzitoare in sapa, dar daca se doreste, se poate monta direct in adezivul de sub gresie/marmura/granit/etc.

Exista si o varianta de covoras direct sub parchet laminat.

Un aspect foarte important si sensibil o reprezinta izolatia de calitate a pardoselii.

Aici trebuie consultat un specialist. iCONFORT iti pune la dispozitie experienta si precizia produselor nemtesti.

Detaliile mici fac diferente mari!

Sistem fara intretinere

Avand doar doua piese: cablul incalzitor si termostatul, nu avem ce intretine.

Termostatul are 2 ani garantie, iar cablul incalzitor, produs in Germania, are o garantie de 20 ani. Durata de viata poate fi estimat la peste 50 ani.

Ganditi-va la diferenta intre o centrala termica cu 2-3ani garantie, revizii, pompe, senzori etc., si acest sistem cu componente pasive.

Pentru linistea tuturor, ar fi bine un sistem mai simplu si, daca se poate, descentralizat.

Daca apare o eroare, restul casei inca functioneaza fara probleme.

Daca nu te-au convins aceste 4 motive, ca sa alegi incalzirea electrica in pardoseala, vom avea posibilitatea sa ne vedem cu ocazia Targului de Imobiliare, 13-14 aprilie 2019, in Era Shoping Park.

Ne pregatim cu machete, mostre si alte informatii pretioase pentru caminul tau.

De asemenea poti primi raspuns la toate intrebarile si nelamuririle tale in:

Showroom Oradea, Calea Clujului nr.23

Pentru mai multe detalii poti suna la: 0745303735

www.infraoradea.ro

iCONFORT – căldură şi confort pentru o viaţă mai simplă, mai uşoară, mai confortabilă!

