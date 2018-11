De ce să alegi Servicii Luigi Oradea – Non Stop?

Are sediul in Oradea pe strada Louis Pasteur (fosta Spitalului), nr.121 si punct de lucru în localitatea Tarian nr.354, judetul Bihor.

DE CE SA ALEGI SERVICII FUNERARE LUIGI ORADEA – NON STOP?

* Medic constatator gratuit la orice ora din zi si din noapte (care va elibera certificatul de constatare al decesului)

* Oferim consultanta gratuita in orice moment din zi sau din noapte, 24 ore din 24

* Sicrie la prețuri accesibile sau de lux

* Oferim urmatoarele servicii: imbracat, imbalsamat, toaletat si cosmetizat decedati cu imbracaminte si accesorii proprii sau achizitonate de la noi din magazin. La cerere oferim echipa pentru saparea gropii sau incinerare, in functie de dorintele dumneavoastra.

* Pentru a avea inmormantarea cu servicii complete colaboram cu diverse firme pentru servicii de catering, cozonaci si pachetele.

* Oferim spre inchiriere capac frigorific mortuar

* Oferim seriozitate, calitate si profesionalism in momentele de grea incercare ale vietii dumneavoastra, pentru ca dorim sa obtinem multumirea si respectul clientului mai inainte de orice.

* Avem o logistica buna, astfel incat ne putem deplasa oriunde in Oradea, in judetul Bihor, precum si in localitatile din tara si din afara tarii.

* Avem personal devotat, calificat a carui misiune este de a trata familia greu incercata cu sensiblitate, demnitate si respect pentru oferirea serviciilor funerare de calitate pe care le oferim.

* Avem personal cu experienta in domeniu de peste 10 ani.

* Oferim intocmirea gratuita a dosarului pentru ajutorul de inmormantare

* Plata produselor si serviciilor poate fi efectuata si la ridicarea ajutorului de inmormantare

CAND SE VA LIVRA SICRIUL PE CARE L-AM ALES PENTRU PERSOANA CARE A DECEDAT?

In cazul in care ati optat pentu serviciile funerare complete oferite de catre noi, sicriul va fi livrat imediat dupa ce persoana care a decedat este pregatita sa fie asezata in sicriu si dupa ce sunt stabilite toate detaliile cu privire la inmormantare.

POT VEDEA PRODUSELE DUMNEAVOASTRA INTR-UN MAGAZIN?

Da, produsele noastre la puteti vedea in Oradea pe strada Louis Pasteur (fosta Spitalului), nr.121 si in localitatea Tarian nr.354, unde o sa beneficiati si de consultanta gratuita din partea personalului nostru calificat.

VA POT CONTACTA TELEFONIC? CAND ?

Da, ne puteti contacta telefonic NON STOP pentru consultanță gratuită și informații la următoarele numere de telefon:

* 0753 661 704

* 0724 809 208

* 0359 192 661

Adresa de e-mail: funerareluigi@yahoo.com

Site: www.funerareluigi.ro

Facebook: https://www.facebook.com/funerareluigi/

SERVICII FUNERARE LUIGI ORADEA ANGAJEAZA PERSONAL IN DOMENIUL FUNERAR

Firma de pompe funebre Luigi din Oradea scoate la concurs 2 posturi vacante in domeniul funerar:

* Sofer manipulant

* Gropar

Cerinte:

* Permis categoria B

* Fara cazier judiciar

* Capacitate deplina de exercitiu

* Stare de sanatate adecvata postului

Responsabilitati:

* Manipulare decedati

* Sapat gropi

Constituie avantaj experienta in domeniul funerar

Pentru mai multe informatiii ne puteți contacta NON STOP la următoarele numere de telefon:

* 0753 661 704

* 0724 809 208

* 0359 192 661

Sau la sediul firmei din Oradea pe strada Louis Pasteur (fosta Spitalului) nr.121

Adresa de e-mail: funerareluigi@yahoo.com

Site: www.funerareluigi.ro

Facebook: https://www.facebook.com/funerareluigi/

Advertorial! Hb: 149821