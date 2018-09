De ce votez „DA”

Da, democrația costă, iar cele 3 milioane de semnături nu pot fi ignorate. Nu putem fi democrați doar atunci când ne convine.

Că ne place, că nu, țara are crucea pusă pe stemă, valorile creștine sunt invocate în imn, iar Biserica a jucat un rol uriaș în devenirea acestui popor. Că vorbim astăzi despre un Centenar de la Marea Unire i se datorează și Bisericii, cu rol major în întărirea spiritului românesc din Ardeal.

Nu putem disocia rațiunea de facto a acestui referendum de creștinismul pe care acest neam și-l atribuie. Creștinii știu că Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia, iar uniunea acestora consacrată în fața lui Dumnezeu este înscrisă în codul nostru genetic, cu scopul de a da viață, pe mai departe.

Cei care vor să transforme referendumul acesta într-unul al urii față de minoritățile sexuale greșesc. De ce? Pentru că nimeni nu se atinge de drepturile și libertățile niciunui cetățean! Am convingerea că fiecare are dreptul absolut să dispună de viața sa privată, fără a fi denigrat sub nicio formă, atâta vreme cât nu îl deranjează pe cel de lângă el. Cu atât mai mult cu cât conceptul esențial al creștinismului este iubirea față de aproapele său.

Însă, așa cum nu îi putem impune unui creștin să se roage lui Dumnezeu într-o sinagogă sau unui evreu într-o moschee, tot așa, nu putem pretinde societății românești să laicizeze căsătoria la modul absolut, dezbrăcând-o de orice legătură cu Dumnezeu. Aici e marele pericol de care acest referendum încearcă să protejeze societatea românească – relativizarea valorilor creștine ce formează fundamentul valorilor europene tradiționale. Iar familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie stă în centrul acestor valori. Că unii demiurgi de tip nou încearcă azi să genereze mutații menite să deturneze însuși conceptul de Europa, este un fapt evident. Pentru cei care se uită atent la ce se întâmplă în Occident, la fel de evidentă este promovarea fluidității de gen ca un nou standard social obligatoriu, la care trebuie să ne plecăm cu toții. O fluiditate ce relativizează evidențe biologice, încurajând identificarea adultului de mâine nu după sexul cu care l-au hărăzit Cel de Sus și părinții lui, ci cu genul sau transgenul care i se pare lui/ei că se identifică azi. Iar mâine, cu ce-o da Domnul…