De la „furnizor al Casei Regale”, la parcare de tiruri

Principal Company, producătorul mezelurilor Matache Măcelaru’ și Salonta, a intrat în procedură de insolvență ca urmare a neplății unor datorii către mai mulți creditori încă din 2010. „Acolo lucrau sute de salontani, iar fabrica este azi închisă, e în paragină și folosită ca parcare pentru tiruri”, spune Marius Cuibuș, coordonator al PRO România Salonta, cel care a inițiat o întâlnire între fermierii din zonă, între salontani și fostul ministru al Agriculturii, prim-vicepreședintele PRO România, Daniel Constantin. Marius Cuibuș spune că fermierilor li s-au alăturat, la Restaurantul Slavia, alți doi lideri politici din zonă, și primarul de Ciumeghiu, și că oamenii au cerut liderului PRO România să caute un investitor pentru a redeschide fabrica de mezeluri, una dintre brandurile orașului și nu numai. Brandul Salonta ajunsese liderul segmentului de mezeluri crud-uscate de pe piața românească, având o cotă de piață de 13,5%.

140 de angajați își foloseau priceperea și respectau cu sfințenie o rețetă de peste 30 de ani, rezultând celebrele mezeluri cu „mucegai nobil” de Salonta. Salamurile de aici sunt cu adevărat „regale”, fabrica de la Salonta respectând criteriile riguroase care au făcut-o să dobândească statutul de furnizor al Casei Regale. Oamenii își doresc să reînvie vremurile în care conducerea fabricii anunța investiții de milioane de euro, iar muncitorii de la Salonta erau vedete naționale ca urmare a unui spot publicitar menit să promoveze salamul cu mucegai nobil produs la Salonta. „«Ținta» întâlnirii noastre de azi a fost Agricultura. Am ales acest segment pentru că, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei noastre.

Mihail Kogălniceanu spunea că «Agricultura este maica neamului omenesc care hrăneşte fiii săi». Și totuși… pe cât de importantă este agricultura pentru țara noastră, pe atât ne confruntăm cu foarte mari probleme. România are un potențial agricol uriaș, însă acesta nu este valorificat. Eu sunt la prima opțiune politică și doresc să fac o politică aplicată, care să răspundă necesităților oamenilor. Vom avea întâlniri similare și cu alți specialiști, în domeniul Sănătății, de exemplu. Oamenii s-au plâns că deși produc, nu au unde vinde, de lipsa forței de muncă, de lipsa sistemului de irigații, de faptul că tinerii noștri pleacă să lucreze terenurile din Spania și ale noastre rămân nelucrate. Au participat și reprezentanți ai Asociației Ciobanilor, care au pus pe tapet Legea pajiștii, cu referire directă la taxele prea mari și la faptul că acestea se acordă preferențial”, a spus coordonatorul PRO România Salonta, Marius Cuibuș. După întâlnirea de la Salonta, fostul vicepremier a susținut o conferință de presă la Oradea împreună cu coordonatorul PRO România Bihor, omul de afaceri Octavian Bara, cu coordonatorul Pro România Oradea, Radu Iulian Sidea, și cu liderul Organizației Județene de Femei, Simona Kadas

Aflat pentru a doua oară în câteva luni la Oradea, Daniel Constantin a profitat de conjunctură pentru a trimite o săgeată spre fostul său partener din ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care a avut un incident cu o mână de protestatari. „Am văzut că aici te încarci cu energie, spunea domnul Tăriceanu. Nu ştiu dacă de la protestatari sau de la fabrica pe care a vizitat-o. Eu zic că m-am încărcat de idei foarte bune”, a spus Daniel Constantin. Din perspectivă politică, liderul PRO România a afirmat că bătălia pe care o dă e una pentru a avea reprezentanți în secții de votare, „oameni care să apere voturile”. Daniel Constantin a explicat că acum legea le permite să aibă oameni în secțiile de votare deoarece au europarlamentar, altfel acest drept le-ar fi zădărnicit de faptul că „avem la conducerea ţării o coaliţie care acţionează nedemocratic”, care refuză PRO România constituirea unui grup parlamentar.

Prezența reprezentanților partidelor în secțiile de votare e condiționată de existența unui grup parlamentar. Ca un punct în plus pentru liderii locali ai PRO România, Daniel Constantin a subliniat faptul că aceștia i-au prilejuit, pe lângă clasicele întâlniri de partid, și întâlniri cu fermierii din zona Salonta, respectiv cu oamenii de afaceri din zona Beiuș. Daniel Constantin a atacat subiectul alegerilor parlamentare subliniind că „avem cea mai bună listă”, primele două poziții fiind ocupate de Victor Ponta și Corina Crețu. Daniel Constantin a prezentat apoi un tablou a ceea ce a numit „o situaţie de criză. Este fără precedent ca în 7 martie să nu avem buget. Promisiunile care s-au făcut în buget sunt nesustenabile”, anticipând faptul că România nu va avea investiții nici în acest an. Fostul vicepremier susține că partidul de guvernamânt a premeditat situația de criză. „PSD intenţionat a amânat bugetul, pentru că ştie că nu are bani să pună investițiile în practică”. Concluzia lui Daniel Constantin a fost aceea că Guvernul PSD-ALDE e mai slab decât „Guvernul zero” condus de Cioloș, fapt pentru care „toate partidele de opoziţie ar trebui să aibă ca proiect de ţară schimbarea cât mai rapidă a Guvernului”.