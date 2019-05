De la patrulare, în căutarea hoților, la cerere în căsătorie

Natalia Fitero e o prezență cu totul aparte în cursele de atelaje. E singurul driver român femeie în cursele de atelaje, cele asemănate cu Formula 1. A studiat Dreptul, dar inima sa i-a spus că trebuie să fie inginer zootehnist. A mers mai departe cu dorința de a se apropia de natură, de a înțelege natura, a studiat Silvicultura. Și acolo și-a găsit și partenerul de viață, sufletul pereche. Pe Natalia, sufletul o trage în natură, acolo unde a crescut și a muncit de copil.

Driver-ul se remarcă printr-o prezență elegantă ce inspiră sensibilitate, dar și determinare și stăpânire de sine. Are o eleganță înnăscută, dar și una care vine din sportul ecvestru. Natalia Fitero spunea că atunci când ai un cal bun cel mai greu e să-i găseşti un partener potrivit, deoarece asemenea oamenilor, caii au personalității diferite. Natalia Fitero are pe lângă responsabilitatea competițiilor și responsabilitatea ca treburile să meargă ceas în cea mai mare herghelie privată din Europa, Herghelia Fitero, aflată la marginea orașului Săcueni. Afacerea s-a născut din pasiune, o pasiunea care s-a perpetuat din generație în generație. Pasiunea Nataliei pentru cai, pentru natură va putea fi cultivată mai departe, deoarece tânăra tocmai a decis să-și unească destinele cu un om care are aceeași pasiune pentru natură ca și ea.

Natalia Fitero a avut parte de cea mai neașteptată cerere în căsătoria. Chiar dacă, probabil, în sufletul ei știa că acest moment o să vină, nu i-a trecut prin minte că aceasta se va întâmpla tocmai când iubitul ei i-a cerut sprijinul de a-l ajuta să prindă niște hoți de lemne. Dar iată cum povestește Natalia momentul pe care iubitul său i l-a pregătit pentru a afla răspunsul al întrebarea „ Vrei să fii soția mea?”: „Amândoi fiind ingineri silvici și vânători, iubitul meu s-a gândit să pregătească tot momentul în mijlocul pădurii…Pădurea ne-a unit… Absolvind Facultatea de Protecția Mediului , secția Silvicultură, am fost colegi. Această cerere a fost un moment unic, nu mă așteptam fiindcă am mers cu el în pădure să îl însoțesc la o patrulare, având «informații» că i se fură lemne. Pretextul a fost să mergem să prindem hoții, însă când am ajuns la locul cu pricina a urmat de fapt cererea în căsătorie”.

Toată scena a avut loc într-un decor pregătit în fiecare detaliu. Un banner pe care scria: „Vrei să fii soția mea? ” domina covorul de frunze mărginit de crengi de brad, la capătul căruia aștepta o măsuță cu două scaune, o sticlă de vin roșu, un tort cu același mesaj și un buchet de trandafiri roșii, pasionali, ca și iubirea lor. Casa de piatră!