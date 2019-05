De la utopia comunită, la locurile fericirii

La Galeriile Reperaj-Cetate, Corpul C, a avut loc sâmbătă vernisajul expoziţiei personale de pictură Andreea Rus, cu titlul „Behind the Utopia. Looking for the meaning of life” (În spatele utopiei. În căutarea sensului vieţii). Vioara Bara, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Oradea, a prezentat-o pe Andreea Rus ca fiind o pictoriţă foarte importantă de nivel naţional şi chiar internaţional, un artist care aparţine UAP Cluj, cu numeroase participări la expoziţii colective internaţionale, cum ar fi cele de la Barcelona, sediul ONU din New York, Trevisto sau Veneţia, Frankfurt sau Chişinău.

Sălile Galeriei reperaj-Cetate găzduiesc lucrări, de la mici dimensiuni, la foarte mari, împărţite în două serii. Prima dintre acestea se intitulează „Behind Comunist Utopias. Deported” (În spatele utopiilor comuniste. Deportaţi). Într-un univers al tonurilor de gri şi roşu sângeriu, imaginile sunt apăsătoare, sufocante, purtând în ele suferinţa, marginalizarea, depersonalizarea unei lumi îngrădite cu sârmă ghimpată, în care chipurile sunt mai multe nişte umbre cu ochi goi. Fie că erau oameni de cultură, preoţi, luptători pentru o cauză dreaptă, cărora comuniştii le-au luat tot ce s-a putut, au rămas doar cu credinţa şi speranţa, ducându-şi crucea până la moarte. Utopia comunistă a dus la dezastru pe toate planurile, lăsând în urmă sânge şi cenuşă.

În a doua serie de picturi, intitulată „Locuri ale fericirii” se întrevede slab lumina, culorile apar în aripi de pasăre, în câmpuri cu biserici, în chipuri inocente de copii, contrabalansând lumea sumbră şi apăsătoare din care tocmai am ieşit.

La vernisaj, prof. univ. dr. Aurel Chiriac remarca faptul că, studiind CV-ul artistei, a observat că a fost selectată în 2015 la Trienala Internaţională de pictură „Rombul de Argint” din Polonia, unde dânsul este curatorul din partea României, şi a remarcat şi multe prezenţe ale Andreei Rus la bienale, ceea ce spune multe despre faptul că a trecut de atâtea selecţii pentru a fi prezentă în expoziţiile finale internaţionale. A ţinut să precizeze acest lucru punctând faptul că „se fac multe expoziţii în multe locuri din Oradea, galeria de artă fiind un loc în care totuşi se fac selecţii şi există un anume nivel de reprezentare a artiştilor plastici, dar se fac şi acele expoziţii inutile de artă a acelora care nu intră în categoria artiştilor profesionişti sau de calitate, şi care inundă Oradea”.

Despre expoziţia „Behind the Utopia” spune că în urma vizionării lucrărilor a ajuns la concluzia că există câteva cuvinte cheie ale acestei expoziţii. Artista ne introduce în primul rând într-o lume care se dezvoltă în spatele unui cuvânt cheie: utopia. Un alt cuvânt cheie ar fi „crucea”, apoi sârma ghimpată şi cuvântul „deportaţi”. Şi nu în ultimul rând, cuvânt cheie este şi „fericirea”. „Forţă plastică, idee, talent. Sunt trei atribute cu care Andreea Rus a fost hărăzită. Iar expoziţia depune mărturie, vizual, că în ciuda tuturor vitregiilor sorţii, de la prigoana de început la persecuţiile din timpul regimului comunist, orice gol poate fi umplut, poate fi anihilat câtă vreme există credinţă. Că mântuirea nu ţine de nocivităţile exterioare ci de speranţa şi credinţa pe care o purtăm fiecare în noi. Că, şi atunci când lumea o ia razna putem rămâne curaţi şi ne putem urma calea”, este de părere Aurel Chiriac.

Artista Andreea Rus mărturiseşte că temele sunt cu greutate, nefiind o pictură care vrea să bucure neapărat privitorul, ci mai mult să transmită un mesaj. „Am plecat de la nefericirea celor care au fost închişi în închisorile comuniste sau care au suferit în lagăre, gândindu-mă la ceea ce făceam eu în perioada aceea comunistă. Practic eram puţin naivă, sau în orice caz mi se ascundeau adevăruri grave, trăiam destul de deaşat, în universul meu, fără a mă putea exprima liber. Iar după ce a venit revoluţia, şi mi s-au deschis cumva ochii, şi am înţeles ce se întâmpla în spatele fanfarelor şi a cântecelor patriotice, am început să mă gândesc din ce în ce mai mult la ce înseamnă fericirea. Dar citind şi căutând răspunsuri din punct de vedere filosofic şi din punct de vedere al religiei, am încercat să înţeleg şi să transmit aceste locuri ale fericirii în contrapondere cu ceea ce prezentau de fapt realităţile din viaţa de zi cu zi”.

Andreea Rus şi-a propus să continue această temă, nu vrea să renunţe aici, promiţând şi ale expoziţii. Până atunci, „Behind the Utopia. Looking for the meaning of life” poate fi vizitată în Galeriile Reperaj-Cetate, Corpul C, până la sfârşitul lunii mai.