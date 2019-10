De luni încep lucrările la noul pasaj de pe Centura Oradea

Luni, 14 octombrie, vor fi demarate lucrările efective la noul pasaj rutier de pe Centura Oradea, la intersecția cu strada Universității. Organizarea de șantier este făcută peste centură, în zona parcului industrial, iar primele lucrări sunt relocările de rețele, spune primarul Ilie Bolojan.

În 2017, când s-a lansat proiectul pasajului, studiul de fezabilitate analiza realizarea a două construcții gemene, care să susțină câte două benzi pe fiecare sens de mers. Între timp s-a revenit asupra soluției și proiectul tehnic propune o singură construcție pentru toate cele patru benzi. „Pasajul va fi asemănător celui de pe Calea Aradului doar că va fi ușor curbat, urmărind geometria terenului”, precizează edilul.

Astfel, pasajul nu se va suprapune fidel peste traseul drumului ci va fi deplasat spre parcul industrial, deci îndepărtat de Cartierul Europa cu aproximativ 8 metri.

Pentru reducerea poluării fonice a acestui cartier, pe pasaj se vor monta panouri de antifonare din material transparent.

În actuala girație de la ieșirea de pe strada Universității spre centură, ar urma să se amenajeze, pe sub rampa pasajului, o trecere pietonală și pentru biciclete, de la colțul cartierului spre Piața 100.

Incapacitate guvernamentală

„Din păcate, a durat doi ani de zile de la începerea demersurilor și până la preluarea efectivă a tronsonului. Se cuvine să mulțumesc CNAIR pentru că am găsit împreună o soluție pentru preluarea acestui tronson de drum”, a transmis primarul Ilie Bolojan la anunțarea startului.

Edilul pune asta pe seama „incapacității guvernamentale” și cumulului de factori apăruți pe parcurs. „Au apărut o vreme neclarități legislative referitoare la modul în care un teren din domeniul public al statului poate trece în administrarea sau proprietarea orașului. Ne-a întârziat mult și birocrația și lipsa de coordonare.

După episodul Belina, vreo jumătate de an nu s-a mai semnat nimic prin ministere. Apoi, Codul Administrativ ne-a mai frânat suplimentar, discutai azi cu un funcționar cu atribuții de conducere, într-o săptămână nu mai era pe funcție. Spre comparație, în 2014, când am făcut pasajele peste centură, preluarea terenului a durat trei luni. Acum, demersurile au început în noiembrie 2017 și abia acum am preluat terenul”, spune Bolojan.

Conform edilului, firma executantă are capacitatea să îl termine până la finalul anului 2020. Termenul contractual de execuție al pasajului este de 21 de luni – 3 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări. Costul proiectului este de 27,8 milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul municipal.