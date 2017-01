De peste 10 ani in imobiliare! Am trecut de orice obstacol!

“Cand am ajuns in Romania, am avut alt business, in productie, iar mai apoi am trecut la servicii. Ofeream consultanta investitorilor straini, care la vremea aceea veneau masiv in Romania. Dupa 3 ani am infiintat agentia imobiliara GAMINVEST, pentru intermedieri imobiliare. La inceput a fost greu pentru ca la vremea aceea conceptul de intermediar nu era bine vazut.”

Intrebat daca si astazi este la fel de greu, acesta a raspuns fara ezitare “Da, este in continuare greu, insa lucrurile evolueaza tot in mai bine, oradenii incep sa fie mai deschisi si mai pregatiti in acest domeniu.”

Cum este piata imobiliara in prezent si cum va fi in continuare?

“Momentan merge bine, in crestere in ultimii ani. E greu de spus daca va ramane asa. In decursul anilor am notat ca este foarte instabila si imprevizibila. De aceea trebuie sa fii mereu pregatit.”

Mirko, cum ati facut voi fata crizei economice? Care este secretul?

“Rezistenta. Atunci cand piata merge bine, sunt mai multe guri care se hranesc de pe urma acestui fapt. Cand piata merge slab, sunt doar cativa care supravietuiesc. Secretul este sa fii acolo, sa rezisti, printre acei putini.

In incheiere, am aflat ca veti sarbatori in curand 10 ani de Gaminvest. Intentionati sa tineti un eveniment?

“Nu am pus inca la punct acesta aspect, insa merita sarbatorit. Echipa si colaboratorii cu siguranta merita acest moment, in care sa sarbatoreasca munca, rezistenta si de ce nu, excelenta cu care au contribuit.”

Te mai ocupi si cu alte proiecte?

“Da, mai avem firma de consultanta si servicii diverse unde infiintam firme, prin care am dat drumul si la proiectul Bursa de Artisti.”

