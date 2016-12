De Sărbători, la Subpiatră

Umblatul cu colinda şi apoi balul rămân, în continuare, „daruri” ale Crăciunului pentru cei din Subpiatră, după cum ne-a povestit Mădălin Medrea, violonist, invitat de Crăciun în satul din comuna Ţeţchea.

„Am început din ajunul Crăciunului şi am colindat tot satul cu colindătorii din Subpiatră. Am pornit de la sfânta biserică, unde parohul satului ne-a dat binecuvântarea apoi am pornit la drum. La noi sunt mai multe colinzi, care se cântă după gazdă”, ne-a relatat violonistul. Când intră într-o casă unde gazda are fată, colindătorii cântă colinda fetei – „Asta-i fata cea frumoasa/ Mândru şi-o gătat prin casă/ La ferestre pene creţeşti/La obloace busuioace”. Acolo un gazda-i cunoscut ca vânător, colindătorii îl cinstesc cu o colindă pe sufletul lui.

„După ce am ajuns la capătul satului, colindători, vreo 20-30, se adună după un copac și zic că îngroapă colinzile pe care le-au cântat şi acolo le cântă toate. Așa e tradiția, să se îngroape colinzile care s-au cântat în noaptea aia prin sat”, povesteşte Mădălin. După asta, petrecerea ţine trei zile. Anul acesta, Dad Adrian și Dinu Lasca au organizat balul de la Căminul Cultural, unde a fost joc și voie bună.