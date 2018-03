De ziua lor persoanele cu sindrom Down s-au întrecut în cadrul competiţiilor sportive

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a ales să sprijine și să sărbătorească alături de Asociaţia Down din Oradea prin activități artistice, intelectuale și sportive pentru a da tinerilor cu Sindrom Down posibilitatea de a socializa şi de a sărbători ziua dedicată lor, într-un cadru festiv, dar şi pentru a atrage atenţia societăţii asupra faptului că şi aceşti tineri, în condiţiile unui mediu adaptat, sunt la fel de talentaţi, sociabili ca şi ceilalţi.

„Unele dintre obiectivele urmărite au fost sănătatea şi starea de bine – acces şi egalitate pentru toţi, participarea la viaţa comunitară şi drepturi şi viaţă de calitate pentru persoanele cu Sindrom Down. Prin aceste manifestări ne dorim sensibilizarea comunității privind problemele cu care se confruntă persoanele cu sindrom Down şi dezvoltarea toleranţei şi deschiderii faţă de incluziunea socială a acestora”, au explicat reprezentanții Direcției de Asistenţă Socială Oradea.

Pe lângă competițiile sportive ce au inclus parcursuri aplicative și tenis de masă, persoanale care suferă de acest sindrom au urmărit un film cu activitățile desfășurate de către membrii Asociaţiei Down Oradea pe parcursul anului 2017, deviza membrilor fiind „What I bring to my community”.

Asociația Down Oradea România este o asociație de părinți care are ca misiune asigurarea unei vieți decente pentru persoanele cu Sindrom Down și familiilor acestora.

„Înainte de a fi persoane cu dizabilități, membrii asociației sunt persoane speciale şi pozitive, cu o personalitate unică”, mai arată DASO.

Despre Sindromul Down

Sindromul Down este termenul folosit pentru un set de simptome cognitive si fizice care pot rezulta din exista unui cromozom 21 în plus (trisomia 21). Sindromul Down este cea mai frecventă cauză cromozomială pentru dizabilitatea ușoară spre moderată.

În general, copiii cu sindrom Down se dezvoltă comportamental mai lent decât alți copii. Cauza apariției trisomiei 21 este necunoscută.

Dezvoltarea fizică a copiilor cu sindrom Down este, adeseori, mai lentă decât în cazul celor fără sindrom Down. De exemplu, din cauza musculaturii slab tonifiate, un copil cu sindrom Down învață mai greu să se sucească de pe o parte pe alta, să stea, să se așeze și să meargă. În ciuda acestei lentori, copiii cu sindrom Down pot participa la activități pe care le fac, în mod obișnuit, copiii fără dizabilități. Primilor le va lua mai mult timp să facă unele lucruri, însă într-un final le pot face pe cele mai multe dintre ele.

Problemele cognitive – gândire și învățare – sunt caracteristice persoanelor cu sindrom Down și sunt, de obicei, moderate. Printre problemele cognitive și comportamentale se numără: deficitul de atenție, comportamentul impulsiv, învățarea lentă și întârzierea în vorbire.

Cu toate acestea, nimic nu îi împiedică să iasă din casă și să facă sport pentru sănătate, cu atât mai mult cu cât problemele de sănătate asociate (probleme hormonale și glandulare, pierdere a auzului și a văzului, precum și probleme cardiace ) se pot agrava dacă nu fac acest lucru.