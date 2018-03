Debut pe simezele pariziene

„Așa se face că Salonul de Artă de la Le Perray-en-Yvelines a primit-o zilele trecute pe tânăra și talentata orădeancă Brigitta Magyari, care a îndrăznit să pună primul său pas pe drumul afirmării ca fotograf în Franța. Ea a debutat, printre alți 186 de expozanți, cu 4 fotografii semnate Bri’s Photo. Chiar dacă ea nu a luat un premiu, Brigitta Magyari a fost recompensată cu felicitări și schimburi de impresii artistice cu ceilalți fotografi sau pictori expozanți.

Mult succes pe viitor, Bri Magyari!”, a spus Simona Kadas, preşedintele asociaţiei cu acelaşi nume, care i-a oferit Briggitei aparatul său de fotografiat pentru a aduce imaginile surprinse în faţa publicului.

„A fost o onoare să am posibilitatea să îmi fie expuse lucrările alături de cele ale artiştilor francezi – fotografi, pictori şi sculptori. Deşi nu am fost premiată, a fost o experienţă care nu se poate descrie în cuvinte, având ocazia să vizitez şi Parisul, ceea ce îmi doream de mult timp, şi sper că am reuşit, cu acest prilej, să realizez câteva fotografii demne de expoziţii şi concursuri. Urmează să particip şi la alte expoziţii din Franţa şi sper că, în viitor, şi la expoziţii din alte ţări. Ţin să îi mulţumesc doamnei Daniela Brosset pentru tot sprijinul şi toată implicarea, dânsa fiind cea care m-a informat despre posibilitatea de a expune şi cea care m-a ajutat cu partea administrativă şi organizatorică. De asemenea, îi mulțumesc Simonei că a fost alături de mine în Franța, respectiv familiei mele şi tuturor care au fost alături de mine sufleteşte şi mi-au ţinut pumnii să aduc un premiu acasă. Le promit că voi lua premii pe viitor!”, a spus Brigitta.