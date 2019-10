Debut victorios pentru CSU Oradea

Voleibalistele de la CSU au început ezitant partida, iar bănăţencele au profitat de greşelile făcute de gazde şi şi-au adjudecat primul set. A fost un simplu „foc de paie” întrucât studentele noastre şi-au revenit şi s-au mobilizat exemplar în următoarele trei seturi pe care le-au câştigat fără probleme cu 25-12, 25-7 şi 25-9!

„Mă bucur că am reușit să debutăm cu o victorie și sunt foarte mulțumită mai ales de modul în care fetele au reușit să se mobilizeze și să revină după ce am pierdut primul set. Sper să continuăm evoluțiile pozitive. Ne așteaptă meciuri grele, însă am încredere în echipă și vom lupta să ne asigurăm o poziție cât mai sus la finalul fazei I”, a declarat antrenoarea Mariana Szabo-Alexi.