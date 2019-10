Declarație șoc în sistemul medical românesc: Managerul de la Curteanu Oradea ar desființa toate posturile de asistent-șef din țară, dacă ar ajunge ministrul Sănătății

Declarație șocantă, unică, în sistemul medical românesc, din partea managerului Spitalului Dr. Gavril Curteanu, ec. Dacian Foncea.

Joi, 3 octombrie a.c., a declarat pentru JB&Bihon că amână decizia de renunțare în spital la absolut toate posturile de asistent-șef de secție (anunțată de el pe 1 octombrie a.c.) până la 1 noiembrie anul acesta, când o va aplica, dacă îi dă primarul Oradiei acordul: „Punctul spitalului de vedere concordă cu cel al casei de avocatură Golea&Domocoș și așteptăm acum decizia primarului, iar de la 1 noiembrie vom desființa toate posturile de asistent-șef. Asta pentru că Legea spitalelor nu prevede această funcție, de asistent-șef de secție, ci doar de asistent-șef/spital – la unitățile cu maxim 400 de paturi respectiv director de îngrijiri – la spitalele care au de la 401 paturi în sus. Legea prevede ca asistenții să fie normați la patul bolnavului și pot avea atribuții de șef de secție”.

Foncea spune că în spital sunt cam 25 de asistenți șefi și toți aceștia nu își vor pierde din lefuri, ci, dimpotrivă, vor lua indemnizație de 20% pentru atribuțiile administrative de asistent-șef, plus banii de pe turele de noapte.

„Dacă o să ajung ministru…”

Foncea spune că practic în România, toate spitalele sunt în ilegalitate și, dacă ar fi să ajungă ministru al Sănătății, ar desființa toate posturile de asistent-șef. Foncea a aruncat săgeți către cei care îl contestă și spune că, la fel ca la Consiliul Județean, opozanții nu se pot debarasa de el decât dacă îl vor promova: „La CJ am avut mandat de 4 ani, din care am făcut 2, după care am fost numit manager la Curteanu. Aici am mandat tot de 4 ani, din care am făcut deja mai mult decât un an. Găștile nu au nicio șansă să scape de mine decât punându-mă ministru”.