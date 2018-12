Delegatul comunei Sânmartin la Alba Iulia, în lacrimi la predarea steagului

Grigore Nicoară e un tânăr crescător de animale din Betfia. Dorința lui cea mai mare a fost să refacă drumul înaintașilor săi spre Cetatea Unirii. Gând la gând cu bucurie cu primarul Cristian Laza care era extrem de încântat de vestea că se va constitui Convoiul Unirii. O delegație de 15 oameni din Betfia și Haieiu a pornit în căruțe spre Alba Iulia pentru a reprezenta comuna Sânmartin.



Convoiul format de la Sânmartin a primit binecuvântarea Părintelui Daniel care le-a oferit participanților o icoană cu Sfântul Andrei care să-i ocrotească tot drumul. Alături de ei au fost în Convoiul Unirii români din toată țara, dar și români din Apșa de Jos, Ucraina, care aveau să parcurgă în zece zile lungi și grele un drum de peste 300 km. Convoiul a fost primit în Cetatea Unirii cu urale, aplauze, cu steaguri fluturânde, dar și cu pâine și sare. În Cetatea Unirii, delegația din Sânmartin a strâns semnături de la toți cei care au participat la Convoiul Unirii. Luni, în cadrul unei ceremonii, steagul cu semnăturile participanților în convoi a fost predat primarului Cristian Laza pentru a fi păstrat la loc de cinste, cu mesajul ca peste 100 de ani, acesta să poată ajunge, din nou, în Cetatea Unirii.

Un steag unic

„Mă simt onorat și binecuvântat că am reușit să formez o delegație de români care au pornit din Betfia și Haieu spre Albă Iulia. Sunt născut în 1977, și precum Ioan Cerdaș, născut cu 100 de ani înaintea mea, am reușit să refac după 100 de ani drumul spre Cetatea Unirii. Mă simt onorat să vă predau drapelul pe care l-am purtat cu sfințenie și onoare până în Cetatea Alba Iulia. Numele tuturor participanților din convoiul care a refăcut drumul Unirii se află aici, pe acest steag unic, cum nu există altul în țară. Au fost în convoi țărani, preoți, oameni de seamă din toate colțurile țării, dar și de dincolo de Tisa, au fost oameni din Ucraina cu primarul lor. Sper că acest steag să fie păstrat la loc de cinste și onoare în Primăria Sânmartin”, a spus Grigore Nicoară la ceremonia ad-hoc de predare a steagului. În acest moment, Grigore Nicoară a fost cuprins de o emoție puternică, rod al unei trăiri intense, resort, fără doar și poate în demersul de a străbate prin ger drumul spre Alba Iulia. „Aș vrea că în viitor acest steag să fie arborat de 1 Dcembrie, să-l vadă toată lumea… Îl las ca patrimoniu, ca dovadă de patriotism pentru generațiile viitoare. E un drapel unic, semnat în Cetatea Unirii și are o valoare inestimabilă. Ne-a însoțit pe tot drumul, ne-au crăpat buzele de frig, dar am mers mai departe să demonstrăm că Țara Românească este și va fi a noastră și va dăinui întotdeauna. Domnule primar, vă rog să-l puneți la loc de cinste”, a spus cu lacrimi în glas Grigore Nicoară. „Numele vostru va fi pomenit an de an, vă garantez. Vreau să vă mulțumesc pentru jerfa voastră, de a merge până la Alba Iulia. Sunteți un exemplu pentru noi, fiindcă dincolo de jertfă ați dat dovadă de mult patriotism. De aceea, văzându-vă, cred că neamul acesta are viitor, prin oameni ca dumneavoastră!”, a spus primarul de Sânmartin Cristian Laza.