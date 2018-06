Demisie liberala in CL Alesd

Liberalul a facut un bilant a ceea ce a reusit sa faca in consiliu, iar concluzia sa a fost aceea ca nu a reusit sa faca ceea ce si-a propus. Vancea a reamintit ca in discutia pe care a avut-o inainte de a face optiunea sa devina consilier local cu primarul Ioan Todoca a fost convins ca acesta va schimba fata orasului. Dan Vancea spune insa ca cel mai mare zid de care s-a lovit in actiunile sale au fost insasi angajatii Primariei.

„Am sperat ca schimbarea orasului sa se intample macar partial. Lucrurile se intampla in acelasi fel…Am avut cateva idei. Le-am prezentat in Consiliul local… Cel mai tare ma deranjeaza ca nu am reusit sa promovez un proiect, sa prezint singurul proiect care sa se adreseze investitorilor, domeniul privat… Aceasta fiindca angajatii Primariei nu vor sa faca efortul sa redacteze un proiect care sa ofere oportunitati pentru Alesd… Cel mai prost m-am simtit eu ca nu am reusit sa prezint acest proiect. Nu se doreste. Toata lumea stie ca avem nevoie de investitori, de locuri de munca.O chestie buna nu se doreste sa se faca, ma lovesc de un zid format din angajati care se cred coordonatori si mari sefi. Prin urmare cer voie sa-mi acceptati demisia si sa ma scuzati ca v-am retinut cu prostioare . Succes nu am avut, fiindca nu am avut sprijinul necesar nici de la PSD –si asta am inteles, nici sprijinul colegilor mei din PNL- si asta nu am inteles. Cred ca am viziuni liberale, dar acestea nu se intalnesc cu cele ale domnului primar”, si-a argumentat liberalul demisia.

Vancea a spus apoi ca picatura care a umplut paharul a fost un articol de presa in care primarul era declarat colaborator al Securitatii, situatie pe care nu o cunostea. Vancea nu s-a dat inapoi in a-l judeca pe Todoca, cu usurinta, chiar daca nimeni nu ar fi ales altfel decat Todoca obligat fiind sa-si sacrifice in caz contrar parintele. Situatia e cunoscuta de apropiatii primarului, ca si faptul ca acesta a contribuit la schimbarea regimului comunist in Alesd.