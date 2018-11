„Democratizarea” frumuseţii, cu Mihaela Noroc

Marţi artistul fotograf Mihaela Noroc şi-a lansat la Librăria Humanitas din Oradea albumul „Atlasul frumuseţii. Femeile lumii în 500 de portrete”. Este un proiect început cu aproximativ patru ani în urmă, care a crescut organic de-a lungul timpului, ajungând la 1,3 followers pe internet şi la albume apărute în română, engleză, germană şi japoneză, în curând şi în mandarină. Dorinţa ei este de a inspira şi pe alţii să îşi urmeze visul, să facă ceea ce le place.

De mică stătea tot timpul în atelierul tatălui ei şi picta alături de el, trăind mereu înconjurată de culori, şi de albume de artă. La 16 ani, tatăl ei i-a dat un aparat de fotografiat. Când călătorea, fotografia peisaje, dar ceva parcă nu ieşea. A simţit că trebuie să fotografieze oameni pentru că sunt mult mai interesanţi pentru ea. Dar la acea vârstă îi era frică să iasă pe stradă şi să îi abordeze. Aşa că a început cu fotografii cu mama şi sora ei. Fotografiile mamă – fiică i se par şi acum ceva special, mai ales că şi ea are o fiică de trei luni, Natalia, pe care abia aşteaptă să vădă cum o va schimba lumea.

A mers şi la Universitatea din Bucureşti la secţia foto-video dar ceva s-a întâmplat. Profesorii nu au încurajat-o şi după facultate a renunţat la fotografie, a spus că nu este pentru ea. A făcut o pauză de câţiva ani. Dar a revenit la fotografie prin călătorii. Era pasionată de călătorie înainte să apară acest proiect. Mergea împreună cu soţul ei departe de România, spre America de Sud, spre Asia, spre Africa.

În Etiopia, în 2013, a descoperit adevărata frumuseţe feminină şi consideră că acolo s-a născut de fapt proiectul. Femeile de acolo au o caracteristică aparte a fizionomiei. Apoi, după mai multe călătorii de o lună-două a hotărât ca toţi banii pe care îi are să îi pună deoparte pentru a călători mai mult.

Prima călătorie în jurul lumii a fost de 15 luni, din România până în Japonia, în care a putut să vădă transformările geografice pe chipurile femeilor. Când s-a întors, avea foarte multe fotografii şi era deja un proiect. A avut norocul ca proiectul să se viralizeze într-o noapte pe Facebook, pe Instagram, ajungând în toate colţurile pământului şi s-a trezit dimineaţa cu mii de mesaje. Oamenii îi dădeau sfaturi unde să meargă şi ce să fotografieze.

„Dacă oamenii sunt atât de interesaţi şi vor să vadă mai mult, am zis să vedem cum putem să facem. Nu a fost uşor, bani nu mai aveam. Am făcut o campanie de strângere de fonduri pe Indiegogo care a ieşit foarte bine. Am avut sprijin şi din partea românilor şi din partea străinilor”, explică Mihaela.