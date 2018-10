Denisa Lăzău, studenta de la medicină răpusă de boală, va fi înmormântată miercuri

Deși majoritatea credeau într-o minune, aceasta nu a avut loc și Denisa, după o luptă de 13 ani împotriva bolii, a cedat în data de 08 septembrie într-o clinică din Houston, SUA.

Ultimul drum

Cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, corpul neînsufelțit al tinerei a putut fi adus în România pentru a fi înmormântată.

„Părinții îndurerați Liliana Lazau și Nicu Lazau vor sa mulțumească încă o data celor care prin milostenia lor in donații financiare au făcut posibil transportul Denisei… azi se va închide și contul de donații GoFundMe făcut pentru a sprijini reîntoarcerea Denisei în România. Cu ajutorul tuturor, s-au adunat $14,607,54 de dolari (după taxele aferente) din suma propusă de $20,000.



Bunul Dumnezeu și Maica Domnului sa se milostivească de toți cei care prin rugăciuni, prin prezenta lor alături de Denisa, prin donații finaciare sau de bunuri uzuale, au fost alături de ea și au sprijinit familia ei în toți acești ani! Dumnezeu să o odihnească pe Denisa în liniște și pace și să ii întărească familia!

Drum bun printre îngeri, Denisa!”, a transmis o apropiată a familiei.

Denisa va putea fi condusă pe ultimul drum miercuri, 03 octombrie, de la ora 13:00, în cimitirul din localitatea natală, Tulca.

„Dragi oameni cu suflet care aţi fost alături de fiica mea Lazau Denisa, cu durere în suflet vă anunţ că slujba de priveghi si înmormântare va avea loc la capela din comuna Tulca, Jud Bihor”, a scris mama fetei pe pagina personală de facebook.

Speranță și durere

Tânăra bihoreancă a dus o luptă cruntă cu leucemia, fiind diagnosticată cu leucemie acută – limfoblastică și, pentru puțin timp, a fost convinsă că va învinge boala, după ani întregi de chin. În luna iunie a acestui an, Denisa era fericită. Avea cele mai bune motive pentru a zâmbi: a fost internată la Centrul Oncologic MD Anderson din Houston, unde spera că medicii vor găsi un remediu pentru boala ei.

„Mai sunt câteva zile, nerăbdarea, speranța, încrederea sunt sentimentele care mă încearcă, aprecierea și recunoștința pentru voi toți care mă susțineți și îmi sunteți alături! Plecarea mea v-a fi deja săptămâna aceasta, programarea în data de 19. Numărătoarea inversă spre victoria mea în lupta cu boala a început și sunt tot mai aproape de a mi se împlini dorința de a fi un om normal, sănătos. Am nevoie în continuare de voi, de rugăciunile, gândurile bune și suportul vostru. Cu pași mici, viața mea poate redeveni normală. Va mulțumesc și sunteți cu toții în gândul și rugaciunile mele”, declara Denisa cu doar câteva zile înainte de plecare.

La o lună de la sosirea în Houston, Denisa Lăzău transmitea încă un mesaj…nu cu aceeași bucurie însă.. ci unul în care își exprima durerea: „Am nevoie în continuare de voi mai mult decât orice! Mă aflu în America de o luna deja și încă nu am reușit sa încep un tratament. Problemele financiare și birocratice mă țin pe loc. Problemele mele medicale evident avaseaza, nu am unde sa mă întorc în tara sau altundeva în Europa, am nevoie de un tratament aici, in plus starea mea fizica nu mai permite sa ma intorc, motiv pentru care sunt blocată aici. Doresc prin acest mesaj sa va adunați în rugăciune și gânduri bune pentru a aduce Dumnezeu rezolvare cât mai repede situației. Va mulțumesc în continuare tuturor celor ce mă sustineti și îmi sunteți alături necondiționat! Multă sănătate tuturor”.

Echipa Bihon.ro transmite condoleanțe familiei îndoliate, dar și regretul profund privind dispariția prematură a Denisei Lăzău. Dumnezeu să o odihnească în pace!