Descoperiți puterea mantrelor

Vopus România îşi propune să investigheze şi să ofere o cunoaştere care poate ajuta fiinţa umană să pătrundă misterele creaţiei, apropiindu-se astfel de natura sa divină. Aceasta este cunoaşterea gnostică, înţelepciunea care dă viaţă şi care explorează adevărul primordial din care a ieşit lumea, cu toate ramurile sale: arta, ştiinţa, filozofia şi religia.

Conferinţa publică „Sunetul și Chakrele”, susţinută de Vopus România, are loc miercuri, de la ora 18:30, în Cetatea Oradea – Corp G.

Aşa cum explică organizatorii, sunetul se află la baza întregii creaţii. Înţelegând influenţa sa şi descoperind ştiinţa milenară a mantrelor (cuvinte cu putere), putem acţiona în mod pozitiv asupra corpului şi psihicului activând în interiorul nostru anumiţi centri energetici şi noi simţuri de percepţie internă, cum ar fi intuiţia, clarviziunea, telepatia etc. Gândurile, cuvintele, muzica influenţează direct structura materiei fizice – aceasta este concluzia japonezului Masaru Emoto, în urma cercetărilor sale recente. El a observat că apa înmagazinează toate informaţiile transmise ei sub formă de energie din mediul înconjurător. Dacă noi suntem 70-80% apă, ar trebui să reacţionăm la fel, punctează Vopus România.

În cadrul conferinţei publice sunteţi invitaţi să cunoașteți puterea mantrelor şi, cu ajutorul unor tehnici psihologice simple şi eficiente şi al unor exerciţii uşoare de meditaţie, să învăţaţi să vă relaxaţi corpul fizic, mintea şi emoţiile.

Conferința publică va fi urmată de cursuri săptămânale de autocunoaștere și psihologie introspectivă în fiecare miercuri, de la ora 18:30. Printre temele abordate vor fi: „Psihologia introspectivă”, „Filosofia budistă a meditației”, „Sunetul, vibrația și puterea mantrelor”, „Mesajele viselor”, „Studiu psihic asupra Conștiinței”, „Legea Cauzei și Efectului în viața practică”, „Vechea știință a Alchimiei și simbolurile sale” sau „Studiu asupra anatomiei oculte”.