Design măreț pentru Galaxy S8. Vezi aici când apare și cum arată noul model Samsung

Noul smartphone Samsung Galaxy S8, gadget care se zvonea a fi lansat în luna februarie 2017, își amână apariția până în aprilie. Modelul va fi primul telefon al sud-coreenilor care va include un display UHD, cu o rezoluţie 4K, de 3840×2160 Pixeli.

Cel mai ieftin model ar urma să coste 849 de euro, ceea ce poate însemna că o eventuală variantă „Edge” ar putea veni la 949 euro, dacă se păstrează diferenţa de preţ din anii trecuţi. Chiar dacă există șanse ca telefonul să fie prezentat în februarie, el nu va fi disponibil imediat.

Conform VentureBeat şi al său Evan Blass (@evleaks), Galaxy S8 va veni în două variante, cu display de 5,8 sau 6,2” (pe format neobişnuit 18,5:9). Deşi diagonala creşte pentru ambele variante, acestea nu vor fi cu mult mai mari decât cele două modele Galaxy S7. Pentru a putea integra display-uri AMOLED (cu rezoluţie QHD) în dispozitive atât de mici, Samsung a renunţat la marginile laterale din jurul display-ului şi a micşorat marginile de sus şi de jos ale dispozitivului. Butonul Home şi butoanele capacitive Back şi Recent au dispărut în consecinţă.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH

— Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017