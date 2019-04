Despre eșecuri, cu zâmbetul pe buze, cu un fotograf, un cofetar și un fost bancher

Seara de joi, 4 aprilie, s-a dovedit a fi inspirată pentru cei, nu puțini, care au participat la cea de-a II-a ediție a Fuckup Nights Oradea. Datorită numărului mare de solicitări, Violeta Mureșan, organizatorul evenimentului, a fost nevoită să schimbe locația acestuia într-o sală mai mare, tot în Cetatea Oradea.

De altfel, era de așteptat un număr mare de participanți la Fuckup Nighst ediția a II-a, având în vedere succesul de care s-a bucurat prima ediție, dar și capetele de afiș ale actualei ediții: artistul fotograf Ovi D.Pop, directorul agenţiei de publicitate Duran’s din Oradea, premiat în 53 de ţări; Codrin Morariu, care de zece ani conduce FasTracKids Oradea – o echipă de specialişti în domeniul educaţiei non-formale de tip experienţial şi Zoltan Bakk, pasionat de prăjituri, administratorul Cofetăriei Sweet Land.

Oradea pe harta Fuckup Nights

Oradea este singurul oraș din România care se află pe o hartă virtuală a orașelor unde se desfășoară astfel de evenimente în întreaga lume. „În momentul de față, Fuckup Nights se desfășoară în peste 300 de orașe din toată lumea. Oradea apare pe această hartă. Colegii mei mi-au spus că am pus Oradea pe hartă. Într-adevăr, am fost mai rapizi ca Bucureștiul și ca Iașul”, a subliniat Violeta Mureșan.

Ovi D.Pop

Primul dintre speakeri a fost artistul fotograf Ovi D. Pop, directorul editurii Duran’s din Oradea, care a obținut peste 600 de premii naționale și internaționale în peste 53 de țări. Începuturile lui Ovi în afaceri au fost în 1994, pe vremea studenției. „Fiind student și având nevoie de bani, mi s-a părut foarte ușor să dau din gură și să vând publicitate la diverse ziare locale. Bla-bla-ul meu, fiind jumătate român, jumătate ungur, a avut un succes destul de mare. Am reușit să prind destule contracte, în două – trei luni ajungând să am comision mai mare decât salariile profesorilor mei universitari”, și-a început, artistul fotograf, povestea.

Și-a făcut o firmă, care mergea din ce în ce mai bine, ajungând la 18 angajați. A urmat anul fatidic 2008, când economia duduia. A primit o ofertă de vânzare a firmei, de peste un milion de euro, din partea unui consorțiu din Austria. „Cum eram cu capul în nori, văzând că firma merge, nici nu m-am gândit la vânzare. Nu luam în seamă semnele care anunțau criza”, a explicat Ovi D. Pop. În 2009 au urmat niște schimbări legislative care i-au adus pierderi de circa un miliard de lei vechi. A trebuit să dea oameni afară, mai bine zis să-i determine să plece, nemaifăcând față cheltuielilor. Au urmat vremuri grele, cu credite neplătite, cu sume neîncasate. A intrat în faliment. În trei ani s-a redresat achitând creditele.

O invitație în China cu Asociația Artiștilor Fotografi din România, la un schimb de experiență, i-a schimbat complet percepția asupra fotografiei. „După drumul din China, am început să trimit fotografiile la concursuri. Am început să văd altfel fotografia. În cinci ani de activitate am reușit să adun peste 600 de premii naționale și internaționale, în 54 de țări”, a precizat artistul fotograf. Ulterior a ajuns, datorită fotografiei, în foarte multe țări ca jurat.

„Nicăieri nu-i ca acasă”

Acesta este principiul după care s-a ghidat și sentimentul pe care la trăit Bakk Zoltan. În 1996 s-a angajat la McDonald’s Oradea ajungând șef. După câțiva ani a plecat în Ungaria. Acolo a lucrat trei și jumătate ani într-o cofetărie, alături de mulți maiștri cofetari. Visul american i-a făcut și lui cu ochiul. A aplicat pentru un job, fiind repede angajat la Royal Academy din Miami, unde a stat trei ani și jumătate. Fiindu-i dor de țară, a venit mai aproape, angajându-se în Elveția. A muncit și aici un și jumătate pe un vas de croazieră. După nouă ani, a reușit să revină acasă. „Am avut foarte mulți bani. Am câștigat experiență. Am văzut multe locuri. Singurul lucru pe care îl doream era să vin în Oradea și să mă plimb prin frunzele uscate din Parcul 1 Decembrie”, spune Bakk Zoltan.

Problemele mari au început când a dorit să se angajeze. „Eu sunt un om sincer și am trecut tot pe CV. Văzând că am avut un salariu de 2.600 de euro în Elveția, nu le venea să creadă că vreau să muncesc pentru un salariu minim pe economie de 750 de lei, cât era în 2008 în România. Ei mi-au spus că e o problemă cu mine: ori sunt prost, ori am furat, ori am fost închis. Și nu m-a angajat nimeni un an de zile”, povestește cofetarul.

În 2009, când toată lumea își închidea afacerile, el a reușit să-și deschidă un laborator de cofetărie, dar a dat chix și l-a închis. Șase ani a lucrat pe salariul minim pe economie și nici nu mai vroia să audă de prăjituri sau înghețată.

A aplicat ulterior pentru un start-up, după 11 ani reușind să-și deschidă cofetăria Sweet Land în Piața Ioșia din Oradea. Ghinion! După ce a investit serios în spațiu, după ce l-a amenajat, i s-a spus că trebuie să plece, piața urmând să se închidă în câteva luni.

De 11 ani, de când s-a întors în România, nu a fost zi să nu îl întrebe cineva dacă nu-i pare rău că s-a întors acasă.

„Eu consider că nu există eșec. Există lecție de viață, din care înveți foarte mult și trebuie să rămâi om. Indiferent că ești cofetar, fotograf sau orice altceva”, este de părere Bakko Zoltan.

Codrin Morariu

A fost șef de promoție la Finanțe – Bănci în Cluj Napoca. S-a angajat la una dintre cele mai mari bănci din România și a urcat poziție după poziție, ajungând într-una de conducere cu mulți oameni sub el. Avea un vis, să lucreze la una dintre cele mai mari bănci din lume, vis care i s-a și realizat. Este vorba despre Codrin Morariu. De zece ani conduce o echipă de specialiști în domeniul educației nonformale de tip experiențial cu ajutorul căreia descoperă potențialul oamenilor.

Fostul finanțist le-a povestit celor prezenți din experiențele prin care a trecut până a ajuns să facă ceea ce-i place cu adevărat. Criza economică l-a prins la City Bank în București, dar nu a luat în seamă semnalele care o anunțau. „Lecția numărul unu: deschideți-vă bine antenele. Erau vizibile semnele care duceau către o criză. Americanii le văzuseră de un an, dar noi nu! Pentru că lucrurile mergeau prea bine. Apropos, succesul este cel mai prost învățător. Nu am fost atent la semnale, și am pierdut”, spune Codrin Morariu.

Lecția numărul doi: adaptabilitatea și flexibilitate!

După 15 ani s-a întors acasă, la Sântandrei, renunțând la postul de la banca din București. A luat-o de la început și face ceea ce-i place cu adevărat. „Fiecare dintre noi avem un potențial uriaș, dar n-am fost educați să avem curajul să mergem pe drumul nostru. Invitația mea pentru voi este să fiți curajoși!”, conchide trainerul.

Dar, cuvintele sunt prea puține pentru a exprima starea trăită la cea de-a doua ediția Fuckup Nights. Vă puteți convinge singuri, participând la următoarea ediție care va avea loc în 6 iunie.