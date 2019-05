Deținătoarea unui echivalent al Oscarului, pionierat în realitatea virtuală

Este best selling author, deținătoare a premiului Quilly, un echivalent al Oscarului, pentru o carte scrisă alături de părintele dezvoltării personale, Brian Tracy. Karina Ochis a colaborat cu autorităţi globale precum candidatul la postul de vicepreşedinte al SUA, Wayne Allyn Root, dar şi cu consilierul preşedintelui SUA, George Ross. Karina Ochis este doctorand în Leadership Aplicat și doctorand în filosofie în cadrul Monarch Business School din Elveția, a studiat Politică la Queen Mary University of London, precum și Marketing și E-commerce la London School of Economics, și a absolvit studii masterale magna cum laude în Marketing Politic, în cadrul Rome Business School.

Acum, Karina Ochis revine în elita publicisticii cu o carte pe care a lansat-o la nivel global: „Impactul realității virtuale asupra marketing-ului politic”. Volumul este lansat alături de Lap Lambert Academic Publishing, apare în limba engleză, fiind disponibil pe website-ul editurii, pe website-ul Karinei, precum și pe portalul Amazon.

Pionierat

Marketingul politic este o disciplină în plină expansiune și relativ nouă în spațiul științific.

„Elemente de marketing au existat întotdeauna în cadrul campaniilor pentru câştigarea posturilor publice. Ceea ce s-a schimbat în timp este gradul în care se folosesc metodele de marketing în politică. Lumea politică din zilele noastre se intersectează cu domeniul marketingului, întrucât obiectivul fiecărui candidat este de a ajunge la oameni și de a-i convinge că merită votul acestora. Mediul politic actual este guvernat de schimbări menite să ajute candidații să ajungă mai ușor la publicul-țintă”, explică Karina Ochis. Cartea „Impactul realității virtuale asupra marketing-ului politic” face pionierat în prezentarea și evaluarea legăturii dintre realitatea virtuală și mediul politic.

„Marketingul politic nu este limitat la perioada campaniei electorale. Ne aflăm într-o epocă a campaniei permanente. În realitate, nu este o diferenţă clară între perioada imediat preelectorală şi restul calendarului politic. Pe de altă parte, realitatea virtuală are scopul de a identifica şi satisface nevoi şi de a dezvolta leadership-ul politic”, spune Karina Ochis. În carte, autoarea examinează impactul evoluțiilor tehnologice anterioare asupra marketingului politic, și anume mass-media, social media, big data și realitatea augmentată. Cartea dă informații esențiale pentru a valorifica puterea realității virtuale în scopuri politice și nu numai.

Teleprezență și teleexistență

„Din punct de vedere teoretic, realitatea virtuală se referă la o imagine artificială generată care oferă o simulare reușită a realității și care le permite utilizatorilor să aibă sentimentul că sunt prezenți într-un alt mediu decât cel în care se află și, mai mult, să interacționeze cu acel mediu”, consideră Karina Ochis.

Scopul cărții „Impactul realității virtuale asupra marketing-ului politic” este de a ajuta oamenii politici și candidații să înțeleagă imensul potențial al realității virtuale și să-i pregătească în mod adecvat pentru a incorpora realitatea virtuală în strategiile lor.

Turul virtual al Casei Albe

Cartea prezintă o serie de exemple de implementare a realității virtuale în marketingul politic, precum turul virtual al Casei Albe realizat de administrația Obama sau dezbaterea politică pentru alegerile prezidențiale din 2016, realizat de CNN prin tehnologii avansate ale celor mai importante companii tehnologice. Mai mult, Bernie Sanders, politician democrat american și senator, a expus în fața națiunii primul eveniment de strângere de fonduri în formatul realității virtuale. Susținătorii lui Bernie Sanders au reușit să fie prezenți la speech-ul susținut de acesta cu ocazia evenimentului, indiferent de locația în care se aflau.

Mai mult, cartea „Impactul realității virtuale asupra marketing-ului politic” pune în evidență implicațiile financiare și psihologice ale realității virtuale, dar și impactul realității virtuale asupra mixului de marketing.

„În prezent, realitatea virtuală este utilizată de partidele și candidații cu cele mai mari bugete din țările dezvoltate. Pe termen mediu, realitatea virtuală va fi adoptată de majoritatea persoanelor politice, pe când pe termen lung, realitatea virtuală are potențialul de a transforma comunicarea politică, evenimentele politice, public speaking-ul și brandingul politic. Putem așadar susține că realitatea virtuală reprezintă viitorul.

Impactul evoluțiilor tehnologice anterioare asupra marketingului politic a fost îndelung examinat. Toate tehnologiile au fost experimentale în fazele inițiale, adiacente comunicării ulterioare și transformative pe termen lung. Televiziunea l-a ajutat pe Reagan să câștige, în timp ce social media l-a ajutat pe Obama să câștige. Realitatea virtuală se poate ridica cu siguranță la nivelul tehnologiilor predecesoare și poate aduce un imens plus oricărui candidat”, susține autoarea. Karina Ochis vorbește și despre reversul medaliei, despre faptul că „tehnologiile noi au fost fatale pentru candidații care au refuzat să le recunoască importanța și să le încorporeze în programul de campanie. Realitatea virtuală a fost deja testată cu succes în domeniul marketing-ului politic. Alegerile prezindențiale din Statele Unite ale Americii din anul 2016 au reprezentat platforma ideală pentru a iniția aceasta tehnologie. Așadar, prin intermediul realității virtuale s-au organizat o serie de evenimente, dintre care reamintim strângerea de fonduri organizată de Bernie Sanders, în scopul de a atrage publicul tânăr, dezbaterea politică cu ocazia alegerilor prezidențiale din anul 2016, realizată de CNN, sau chiar filmul campaniei prezidențiale realizat de NBC News, care a transformat sediul Rockefeller din New York într-un veritabil centru al democrației, din care se realizau zilnic transmisii referitoare la campania electorală”.

Karina Ochis remarcă faptul că documentarele și experiențele realității virtuale nu sunt neapărat făcute pentru a schimba instantaneu opiniile oamenilor, dar pot reprezenta un nou sistem de branding menit să deschidă și să pregătească oamenii pentru branding-ul politic pe termen lung.

Pe de altă parte, branding-ul prin intermediul realității virtuale este deja folosit pentru a plasa candidatul politic ca inovator, transparent și deschis lumii. Un exemplu adecvat este furnizat de Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, care a călătorit cu un echipament de realitate virtuală în zece țări, pentru a ilustra condiții dificile de trai. Mai mult, documentarul „Clouds over Sidra” a fost realizat de BBC pentru a etala condițiile reale de viață ale refugiaților și pentru a putea aduna suficiente fonduri pentru a încerca eradicarea sărăciei din anumite zone ale globului.

Cartea analizează și implicațiile psihologice pentru utilizatorii acestei tehnologii. „Aceste tehnologii imersive stabilesc un sentiment ridicat de prezență pentru utilizator. Realitatea virtuală a avut succes în tratamentul anxietății și poate îmbunătăți gradul de pozitivism în rândul utilizatorilor. Aceste efecte psihologice ar trebui exploatate în scopuri de marketing politic”, consideră Karina Ochis.

În concluzie, autoarea consideră că realitatea virtuală și-a făcut deja loc în contextul marketing-ului politic, utilizarea tehnologiei fiind remarcabilă în cadrul evenimentelor politice, a discursurilor ținute de candidați, precum și în cazul branding-ului politic. „Este de așteptat ca această înclinație să continue pe termen scurt. Pe termen mediu, realitatea virtuală este posibil să fie adoptată ca fiind adiacentă strategiei de comunicare, pe când pe termen lung realitatea virtuală are potențialul de a transforma întreaga scenă politică și socială”, anticipează Karina Ochis.