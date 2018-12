Diagnostic rapid și tratament minim invaziv al problemelor vasculare la Centrul Vascular Venus

Chirurgie vasculara – consultatii completate cu echografie vasculara Doppler, microsclerozari vene mici, scleroterapie ecoghidata, tratament laser, flebectomii in anestezie locala,interventii chirurgicale complexe pentru varice cu mobilizare imediata postoperator, nu necesita spitalizare, toaleta si pansament (clasic sau modern) ulcer arterial, venos si diabetic, toaleta si pansament plaga curata sau infectata, masurari necesare pentru stabilirea marimii ciorapului elastic terapeutic in insuficienta venoasa cronica

Chirurgie generala– consultatie, tratamentul hemoroizilor prin ligaturi elastice si fotocoagulare cu infrarosu, tratament fisuri anale- injectare Botox, dilatatie anala, drenajul abcesului perianal, operatii de mica chirurgie: excizii leziuni cutanate si parti moi, unghii incarnate, indepartare corpi straini, tratamentul plagilor si a supuratiilor, biopsii excizionale.

Dermatologie- dermatoscopie, toaleta + pansament plaga, pansament ulcer varicos, excizie tumora cutanata, tratament cu azot,peeling chimic, tratament laser.

Obstetrica –Ginecologie: diagnosticul si tratamentul sterilitatii, alegerea celei mai potrivite metode contaceptive, montare/ extragere sterilet, tot spectrul de analize recoltate vaginal ( examen secretie vaginala, test Babes- Papanicolau, cultura col, tipaj HPV etc) ., teste specifice bolilor cu transmitere sexuala, consultatii si tratamentul tulburarilor induse de pre/ menopauza, investigatii imagistice : ecografie transabdominala, transvaginala, diagnosticul si supravegherea sarcinii, test de sarcina, test de ovulatie, Interventii: cauterizare laser, biopsie col, biopsie endometru, electrocauterizare condiloame vulvoperianale.

Cardiologie- EKG, Ecocardiografie, Proba de efort.holter TA si EKG.

Diabet zaharat nutritie si boli metabolice: consultatii si tratamente gratuite pe baza biletelor de trimitere emise de medicii de familie sau de alte specialitati. In cadrul acestei specialitati beneficiati de consiliere in nutritie cu diete personalizate pentru recastigarea greutatii corporeale optime, in caz de suprapondere sau obezitate, adaptarea stilului de viata sanatos, depistarea precoce a diabetului cat si a prediabetului prin teste de laborator (glicemie a jeun, hemoglobina glicata A1C, in anumite situatii a testului de toleranta la glucoza).

Ecografie :abdominala, pelvina, de san, tiroidiana, musculo- scheletala, testiculara, doppler artere si vene,

Pediatrie si ecografie pediatrica: abdominala, abdomino-pelvina, transfontanelara, ecografie de sold ( screening-ul luxatiei congenitale de sold al nou nascutului) ,consultatie, monitorizarea cresterii nou nascutului si sugarului, consiliere nutritionala: alimentatie naturala, diversificare corecta, diagnosticul si tratamentul afectiunilor acute

Reumatologie , Neurologie.

Medicina interna: consultatii completate de un examen clinic laborios, investigatii paraclinice complete coroborate cu examinarea imagistica, in vederea stabilirii unui diagnostic si tratament.

Am creat in aceasta policlinica un mediu adecvat de desfasurare a actului medical, astfel incat nevoile pacientilor sa fie satisfacute prin calitatea serviciilor oferite.

TRATAMENT CU CAS BIHOR INSPECIALITATILE: CHIRURGIE VASCULAR, CHIRURGIE GENERALA, CARDIOLOGIE, DIABET ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

DEOARECE AVEM O EXPERIENTA DE PESTE 12 ANI IN TRATAMENTUL LASER CA METODA NONINVAZIVA , DORIM SA MENTIONAM :

Tratamentul laser ofera mari avantaje in detrimentul chirurgiei traditionale.

LASERUL CU APLICARE PE TEGUMENT

Cand laserul atinge tesutul , instant se produce un efect termal care duce la ablatie sau vaporizare producand efecte secundare minime asupra tesuturilor sanatoase.

LASERUL ENDOVASCULAR

Energia luminoasa a laserului se transforma in caldura, determinand cresterea temperaturii interne a vasului, producand o fotocoagulare termica, cu contractie tisulara si distrugerea colagenului din peretele vascular, ducand la obliterarea si distrugerea vaselor tratate.

TRATAMENT LASER INDICAT PENTRU:

VARICE, HEMOROIZI

VASE RETICULARE, TELEANGIECTAZII

HEMANGIOAME

ANUMITI NEVI MELANOCITARI

VERUCI VULGARE, PAPILOAME

CONDILOAME ACUMINATE

KERATOZE SEBOREICE, HIPERPLAZIA SEBACEE

ANGIOAME, ANGIOFIBROAME

FORMATIUNI TUMORALE BENIGNE

INDEPARTARE TATUAJE

