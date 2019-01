Din februarie, burse municipale pentru elevii buni la „mate-info”

„Din semestrul doi, elevii pot depune cererile, la diriginte sau la secretariatul şcolii. Bursa va fi, apoi, plătită de Primărie”, a spus Eduard Florea, şeful Direcţiei Economice (DE) din Primărie, ieri, cu ocazia prezentării bilanţului direcţiei pe anul trecut. Invitaţia e adresată elevilor de a XI-a și a XII-a, de la Real, matematică-informatică, care au în plan să urmeze o facultate orădeană în domeniul IT. Bursa lunară are valoarea de 200 lei şi e condiţionată de media generală de cel puțin 8.50 și de nota 10 la purtare. Programul „Realizează-te în Oradea” e operaţional din acest an.

Extreme

Bilanţul anului financiar 2018, pentru Oradea, stă sub semnul unor extreme, e una dintre concluziile expunerilor făcute de conducerea DE – directorul Eduard Florea şi adjuncţii Simona Vlad şi Sorin Iacob. În primul rând, s-a încheiat cu un excedent bugetar neobişnuit de mare – 76 milioane lei. „În 21 decembrie, când a fost ultima zi de plăţi din 2018, soldul era la 7 milioane de lei. După această dată, s-au rambursat 70 milioane lei, ca decontări pe proiecte. Sper că Guvernul, la echilbrarea bugetelor, să nu ia în calcul aceşti bani, mai ales că sunt sume aferente proiectelor cu finanţare europeană”, detaliază directorul.

2018 a fost primul an din istoria Oradiei post ’89 când oraşului i-au picat veniturile proprii, ca urmare a intrării în vigoare a OUG 79, care a tăiat din cota din IVG alocată, până atunci, bugetelor locale. Efectul pentru orădeni: administraţia Bolojan a ales să reducă minusul crescând impozitele şi taxele locale cu 20% – cea mai mare creştere de fiscalitate din ultimii cel puţin 10 ani!

Prin alocări şi compensări de la bugetul de stat, oraşul a recuperat deficitul estimat iniţial a fi cauzat de diminuarea cotei IVG, de 15 milioane euro. Totuşi, edilii nu sunt dispuşi să reducă fiscalitatea în Oradea la nivelul anterior în absenţa unei reglementări legale care să garanteze că Guvernul va continua alocările compensatorii. „Nu există nicio garanţie că formula de compensare aplicată în 2018 va continua şi în viitor. Noi veniturile proprii ni le vrem înapoi, nu alocări pe diverse domenii pe care nu suntem siguri că le vom primi. Noi am reuşit, anul trecut, să echilibrăm din alocări, dar multe administraţii locale din ţară au ieşit pe minus”, susţine directorul.

2018 a fost şi anul cu încasări record – 79%, din totalul debitelor, rămăşiţelor şi majorărilor. Adjunctul Sorin Iacob spune că faptul se datorează protocolului Primăriei cu Finanţele Generale, operaţional de la începutul lui 2018. DE a primit acces la programul Patrinvent, în care figurează, cu acurateţe, date despre debitori – conturi operaţionale, proprietăţi etc. Iacob spune că asta a permis instituirea de popriri „la punct fix” şi nu „după ureche”, cum se proceda anterior, când se trimiteau scrisori către toate băncile, în căutarea disponibilităţilor băneşti ale restanţierilor.

Astfel, de la peste 17, 2 milioane lei încasări din executarea silită în 2017, în 2018 s-a ajuns la recordul de peste 23 milioane lei.

Indexare, adică tot o mărire

Economiştii Primăriei au mai anunţat că în aprilie, confom legii, urmează indexarea obligatorie a taxelor şi impozitelor cu inflaţia, în cazul în care aceasta a înregistrat creşteri.

Până acum, inflaţia anuală pe 2018 este le nivelul 4.6%, ceea ce înseamnă că orădenii se pot aştepta la indexarea fiscalităţii cu cel puţin această valoare.

Într-o scurtă evaluare a începutului de an 2019, Florea a punctat ca anormală situaţia că, la nivel naţional, nu e votat bugetul: „este o întârziere care ne costă. Nu putem lansa contracte de investiţii noi, lucrăm pe cele începute în 2018. Nu se ştie nimic despre echilibrările din cotele IVG”.

Tehnologia şi fiscalitatea

Pentru acest an, DE mizează pe tehnologie pentru îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii.

Continuă campania pentru încurajarea plăţilor online, atât prin tombola cu bilete la aquapark cât şi prin acordarea unei bonificaţii mai mari acestei categorii de plăţi, de 8% faţă de 5% pentru plata integrală la ghişeu.

În 2019 se va extinde sistemul de transmitere de informaţii către contribuabili prin SMS şi va implementa un cont online al contribuabilului, în care să îşi poată urmări plăţile şi debitele.

Până în februarie, în piramidă ar trebui să fie funcţional un „terminal de plăţi easy/self-pay”. Directorul Florea spune că aparatul a fost deja instalat, „am făcut nişte teste dar nu suntem mulţumiţi încă”.