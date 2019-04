Din nou pe podium

În cursul lunii trecute Darius Tomescu (12 ani) și Alexandra Moisa (12 ani), modele la Școala de Prinți și Prințese Gift of Beauty, au reprezentat România la mult râvnitul concurs internațional „Little Miss and Mister Galaxy 2019”, în Bansko – Bulgaria. Rezultatele concursului au fost primite cu entuziasm de cei doi concurenți aflați la prima lor experiență internațională. Darius Tomescu a obținut astfel marele titlu pus la bătaie – „Grand Prix Mister Galaxy 2019”, în timp ce Alexandrei Moisa i s-a oferit distincția de Prințesă a Galaxiei, adică „Princess of the Galaxy 2019”.

„Pregătirea îndelungată, seriozitatea cu care se implică la cursurile din cadrul agenției Școala de Prinți și Prințese Gift of Beauty, devotamentul și pasiunea desăvârșită, a făcut ca cei doi pretendenți la titlu să se întoarcă în țară cu aceste premii importante pentru cariera lor în modeling”, spune modelul orădean Denisa Hodișan, cea care a înfiinţat Școala de Prinți și Prințese Gift of Beauty. Pe lângă aceste calități, este important de menționat faptul că Darius Tomescu a impresionat cu momentul său artistic de magie, iar Alexandra Moisa cu dansul contemporan executat impecabil.

Alt concurs

În continuare Alexandra Moisa şi Darius Tomescu vor reprezenta cu mândrie țara noastră la unul dintre cele mai frumoase concursuri de Miss din lume: „Best Prince and Princess of the World”, în 21 aprilie, în Georgia, Tbilisi.

„Ne leagă amintiri plăcute de concursul «Best Prince and Princess of the World», deoarece a fost primul concurs de o asemenea anvergură la care agenția noastră a participat și s-a întors pe meleagurile țării cu titlul cel mare – «Best Prince and Princess of the World», chiar anul trecut, în 2018. Carlei Negruț îi revin meritele și felicitările pentru că a adus acasă deosebita coroană. Copiii sunt foarte fericiți și mândri de reușitele lor, iar acesta este cel mai frumos «Mulțumesc» pe care agenția de modeling îl primește permanent. Ei abia așteaptă să își facă apariția și pe alte podiumuri internaționale și să eclipseze prin frumusețea, eleganța și educația primită”, a concluzionat Denisa, mentorul tinerelor modele.