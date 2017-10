Dinamo Oradea a remizat la Sighişoara

Scorul final a fost 4-4, dar la pauză orădenii au condus cu 3-2. Golurile dinamoviştilor au fost marcate de Raul Ember (2) şi Samuel Grozav (2).

Confrntaţi cu multe absenţe, antrenorii George Zima şi Cristian Ungur au putut conta la acest joc pe C. Marin, Samuilă, Ember, Grozav, Balaiban, Coste şi Belteghi, acesta din urmă un puşti de 16 ani.

„Scor final 4-4 după un joc in care am arătat cel mai bine din punct de vedere al posesiei mingii, dar am făcut greşeli neforţate pe fond de oboseală în mitanul secund. O deplasare grea, cu absenţe importante, cu oboseală adunată de pe drum, cu parchetul salii care ne-a incomodat, cu decizii cel putin ciudate ale arbitrilor şi cu un public ostil”, se menţionează pe pagina de facebook a clubului.

După 5 etape, Dinamo este pe locul 9 (din 12 echipe) cu 4 puncte.

Duminică, 29 octombrie, orădenii vor evolua la Arena Antonio Alexe în compania echipei Colţea 1920 Braşov, care are punctaj maxim până acum.