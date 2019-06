Dior, invitat să vadă cum lucrează meșteșugarii. Turism textil în Bihor

Andreea Tănăsescu, fondatoarea celei mai ample comunităţi online, dedicate cămăşii tradiţionale româneşti „La Blouse Roumaine”, consideră că „Dior ar trebui să vină în Bihor şi să ia lecţii, să descopere cum poate crea şi produce haine care să reziste sute de ani”. Astăzi, mișcarea inițiată de Andreea Tănăsescu a cuprins 50 de țări și mai bine de 100 de orașe din străinătate. Iar Ziua iei e sărbătorită în mai toate orașele din România. În urmă cu 7 ani, Andreea Tănăsescu i-a spus mișcării „La Blouse Roumaine”, numele fiind inspirat de lucrarea cu acelaşi nume semnată de Henri Matisse. Astăzi, mișcarea are o asemenea amploare încât „Sânzienele îmbracă planeta în ie” nu e doar un slogan. La 7 ani după lansarea mișcării, Andreea Tănăsescu vrea să ducă proiectul la un alt nivel, iar anunțul l-a făcut alături de un nou partener, Donna Bramhall, care administrează platforma Haute Coulture Fashion. Donna a studiat toate aspectele legate de designul de modă, a lucrat ca designer de modă în New York, Shanghai, Hong Kong și Londra, este specializată în predare, în cercetare și dezvoltare în domeniul textilelor, în prezentare de portofolii, marketing de modă și are studii culturale. Anul acesta, evenimentul poartă încărcătura unei campanii prin care comunitatea a denunţat un furt în industria modei de lux: piesa realizată de designerul Dior, reprodusă după cojocul de la Binș. Asemenea fenomene – a spus Donna Bramhall – au avut loc și în comunităţi din India sau Mexic.

Toate aceste comunităţi și-au unit forţele de Sânziene, pe 24 iunie, pentru a da acest mesaj dedicat culturii autentice. Prezența Andreei Tănăsescu și a Donnei Bramhall în Bihor e ocazionată de faptul că România este prima țară din Europa pe care Donna o cercetează pentru a o introduce într-un circuit turistic textil, circuit destinat celor care vor să afle de la meșteșugari tehnici de lucru. Vietnam, Peru, Cambodgia, Mexic şi Guatemala sunt țări pe care Donna Bramhall le-a vizitat în acest scop. Cu acest prilej, Beiușul organizează oficial, pentru prima dată, Ziua iei în parcul din centrul orașului. Evenimentul are susținerea Primăriei Beiuș, prin Casa de Cultură și a Consiliului Județean Bihor prin Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Bihor, condus de Mircea Jacan.

Donna Bramhall s-a întâlnit cu tezaure umane în periplul său prin România; de aici va pleca în Maramureș, iar cercetarea ei se va concretiza într-un ghid de promovare a iilor. Britanica vine în România într-un moment potrivit, în care țara noastră este promovată pe platforme precum National Geographic, ca destinație turistică. Prezent la conferința de presă, primarul Beiușului a spus că a fost încercat de un sentiment de mândrie când, intrând în Primărie în dimineața de Sânziene, majoritatea doamnelor erau îmbrăcate în ii sau în varianta de Bihor a acestei cămăși, spătoiul.

Primarul Beiușului a vorbit despre femeile din zonă care fac costume populare, care mai țes la războaie, despre scărari și lăzile de zestre din Budureasa.

Parteneriat public privat

„Ziua internaţională a iei a fost organizată până acum din surse proprii şi din câteva donaţii. Această mișcare a fost un adevărat ambasador cultural al României în lume, a creat valuri internaționale. E un efort extraordinar. După 7 ani cred că trebuie să mergem mai departe, să creăm un sistem. E momentul să știm dacă suntem generația care pierde ce știau să facă strămoșii noștri, sau suntem generația care salvează tradițiile. Sunt foarte mulţi oameni în lume care lucrează în textil design, în diverse tehnici, de la vopsit, broderii, la ţesut, care sunt pasionaţi.

Toată această mişcare de Arts@Crafts, de arte şi meşteşuguri, în epoca digitală, a renăscut peste tot în lume, în special datorită internetului. În România sunt sute de şezători online, se recreează textile tradiţionale. Turismul dedicat textilelor tradiţionale este adresat, în principal, cunoscătorilor acestui domeniu. Donna a identificat această nişă în creştere. Nu este doar ea promotoarea acestui tip de turism, ci sunt multe alte iniţiative, dar ea vine în ţările în care tradiţia textilă nu e neapărat pe cale de dispariţie, ci este în pericol fiindcă pe piață au apărut diverse mărfuri îndoielnice. Trebuie să lămurim ce e o cămașă tradițională și una de inspirație”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Andreea Tănăsescu. Un parteneriat public privat e una dintre soluțiile gândite de aceasta. Scopul turului și cercetărilor Donnei Bramhall în România este acela de „a deschide România ca destinaţie pentru turismul textil cultural internaţional. Donna a dezvoltat acest proiect minunat de promovare a identităţii culturale prin textile tradiţionale.

Până în 2019, a operat doar în Asia şi în America de Sud, cu tururi în Vietnam, Thailanda, Mexic, Peru, acum deschide Guatemala, România fiind prima ţară din Europa care este prospectată şi, iată, propusă ca destinaţie pentru turismul textil internaţional”, a explicat Andreea Tănăsescu, care își dorește să promoveze legi și instituții care să administreze patrimoniul imaterial, deoarece consideră că acesta a ajuns sursă de inspirație pentru industriile creative, pentru cinematografie și marii designeri și sunt industrii care nu mai pot fi separate”, a spus Andreea Tănăsescu.

Fondatoarea „La Blouse Roumaine” a anunțat luni lansarea unui proiect care implică creaţii tradiţionale, indigene şi branduri locale în încercarea de a impune o săptămână în care să facă vizibilă în lumea întreagă moda culturală şi comunităţile de artizani. Proiectul nu vizează doar ia, ci şi sari-ul, poncho-ul, kimono-ul, deoarece Andreea Tănăsescu spune că a primit mesaje legate de Dior asemănătoare cu cel de la Beiuș din partea unor comunități din India, Mexic. „Cojocul de Beiuş are o istorie de cel puţin câteva sute de ani… Nu poți să iei un astfel de obiect, care are o anumită valoare culturală, care reprezintă patrimoniul şi spiritualitatea unei comunităţi, să spui că e bohemian, în doi ani să devină fast fashion, iar într-o jumătate de an să devină o non-valoare.

Dacă ne-am imagina că Bihorul este un brand la fel ca Dior şi am aduna toate creaţiile locale sub acelaşi nume, am descoperi o moştenire care nu poate concura cu nicio casă de modă de azi. Adică Dior ar trebui să vină în Bihor şi să ia lecţii, să descopere cum poate crea şi produce haine care să reziste sute de ani. Donna Bramhall va asigura consultanță și va promova către casele de modă tradițiile, astfel încât casele de modă să știe să lucreze în viitoarele colecții. Casele de modă sunt așteptate să vină în România mai prietenește și mai echitabil”, a spus Andreea Tănăsescu.