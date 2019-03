Diva operei internaționale, la Primavera Bal

„Oradea Opera Primavera Bal va oferi cadrul în care tinerii orădeni își vor marca debutul în societate prin participarea la defilarea și dansul debutanților”, spune Horacio Ballint, organizator al balului, cel care asigură și conceptul regizoral, fiind și host-prezentator alături de Virginia Ritchie. Evenimentul este programat pe 19 aprilie în Sala Mare a Teatrului „Regina Maria”.

Invitații vor fi artiști lirici de renume internațional din Italia și România, care vor interpreta momente din marea literatură operistică și operetistică, creatori de modă care vor prezenta colecții de haute couture, dar și preparate culinare deosebite – toate acestea vor crea ambientul elegant și rafinat promis de organizatori, astfel încât participanții să aibă parte de o seară de neuitat.

Artiști de prima ligă

Conform programului evenimentului, soliștii invitați la eveniment sunt: soprana Luisella de Pietro (Italia), soprana Young Ju Kim (Coreea de Sud), mezzosoprana Gabriella Varvari, prim-solista ONR Timișoara, tenorul Leonardo Gramegna (Italia), tenorul Alfredo Pascu, prim-solist al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” București, basul Dante Roberto Muro (Italia). Participă orchestra „Opera Grup Project” din Cluj-Napoca. Dirijor: Christian Sandu. Ambientul scenografic este semnat de Graziella Gherman. „Suntem mândri că reușim să aducem la Oradea astfel de artiști importanți, care au premiere în cele mai importante teatre europene. Basul Dante Roberto Muro, de exemplu, a avut recent premiera operei „Fedora” la Teatro Massimo Bellini di Catania. Divă adevărată de operă, în tot ce are mai nobil acest termen, Luisella de Pietro este din anul 2015 Cavaler al Ordinului de Merit a Republicii Italiene, cea mai mare distincție a statului italian, fiindu-i conferită pentru activitatea deosebită în domeniul artei. Diplomată a Conservatorului „N. Piccini” din Bari, este de asemenea licențiată în Litere a Universității de Studii din Bari. A urmat și cursurile de la Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici „P. Grassi” di Martina Franca și ale Accademiei „A. Toscanini” di Parma. În anul 2011 a fost finalistă a concursului pentru rolul Aida la Arena di Verona. Apariție scenică impunătoare, o voce cu un ambitus imens, timbrată superb, tehnică vocală de mare clasă, inteligență, distincție, eleganță, șarm și, nu în ultimul rând, frumusețe fizică, sunt câteva elemente definitorii ale sopranei Luisella de Pietro, elemente care au făcut posibilă abordarea celor mai dificile, dar în același timp superbe roluri din repertoriul de sopran, rolurile principale din opere precum: Il Trovatore, Aida, Otello, La Traviata, La Bohème, Turandot, Tosca, Madama Butterfly, Suor Angelica, Norma, Pagliacci, La Vedova Allegra, Carmen, Nabucco, Un Ballo in Maschera, Cavalleria rusticana. Aș dori să menționez faptul, cunoscut de cei inițiați în operă, că abordarea rolului Norma de către o soprană face ca această soprană să intre în «prima ligă» a sopranelor, în lumea operei existând vorba că există soprane și există super soprane, statutul de super soprană fiind dat de abordarea rolului Norma din opera cu același titlu”, spune Horacio Ballint. Luisella de Pietro este căsătorită cu tenorul Leonardo Gramegna. Organizatorii anticipează că prezența acestor doi mari artiști lirici la Oradea este una care va marca viața culturală a orașului prin amprenta de mare distincție a acestor artiști. Între cele mai recente mari succese reputate de către tenorul Leonardo Gramegna este demnă de menționat participarea la punerea în scenă a operei-oratoriu „Buddha Passion”, operă cântată în limbile originale: chineza și sanscrita. Fiind un artist de prim rang și de circuit mondial, tenorul Leonardo Gramegna este curtat și cerut și de marile case de discuri. „Între creatorii de modă care vor prezenta colecții de haute couture în cadrul Oradea Primavera Opera Bal, anunțăm cu mare bucurie prezentarea colecției Diana Bartolf. Manechinele care vor defila provin de la Agenția Graziela Models, manechine care sunt invitate să prezinte colecții de haute couture ale celor mai mari creatori de modă ai lumii la evenimente prestigioase, cum ar fi Săptămâna Modei la Milano sau New York Fashion Week”, spune Horacio Ballint.