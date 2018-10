Diversitate uimitoare la Halloween Dog Show

Spălaţi, coafaţi şi parfumaţi de stăpânii lor, sute de câini din România și alte 19 ţări, au defilat încercând să-i impresioneze cu frumuseţea, nobleţea, dar şi atitudinea lor pe arbitrii care sunt din Rusia, Ucraina, Cipru, Italia, Serbia și România. Cei mai fericiţi au fost cu siguranță copiii care au avut ocazia să fotografieze, dar şi să îmbrăţişeze exemplarele superbe venite la Halloween Dog Show.

Expozițiile canine desfășurate în şanțul Cetăţii au fost organizate după același program, și anume: arbitrajul indiviudual la ringuri în prima parte a zilei, respectiv reprezentanții fiecărei rase s-au prezentant în ringul arondat și au defilat în fața arbitrului pentru a-i fi evaluată morfologia rasei, fiind premiat exemplarul canin care are trăsăturile cele mai apropiate de standardul rasei.

După finalizarea arbitrajelor tuturor celor 125 de rase prezente în concurs, competiția s-a mutat în ringul central unde se desfășoară concursurile speciale și unde câinii se întrec pentru titlurile de „Cel mai bun al grupei” în fața întregului corp de arbitri, urmând participarea pentru titlul „Best in Show”. Doar trei câini intă în bătălia pentru titlului onorific „Supreme Best In Show”, adică cel mai frumos exemplar al weekendului chinologic de la Oradea.