Divizia A de minifotbal la Beiuş. FCSB a învins pe AEK!

Din dorinţa de a populariza acest sport în Depresiunea Beiuşului, AEK Oradea s-a deplasat miercuri seara la Beiuş pentru meciul cu FCS Beiuş din Divizia A.

Echipa gazdă, antrenată de Cristi Marcu, a fost alcătuită din Silviu Odobasiuanu, Remus Ganea, Sorin Olteanu, Mădălin Trip, Daniel Gavriș, Marinel Rusu, George Ciobriș, Vlad Silaghi, Adrian Ban, Dragoș Balog, Daniel Toma, Paul Mihuța, Adrian David. De partea cealaltă, Spiridon Baltsavias a deplasat la Beiuș un lot restâns numeric şi schimbat faţă de sezonul trecut: Cosmin Mierluț, Adrian Buștea, Andrei Ferik, Andrei Șumălan, Răzvan Giura, Dănuț Indrieș, Cristian Câmpan.

Beiuşenii au condus la pauză cu 2-0 prin golurile marcate de Ciobriș (19) și Gavriș (22). Imediat după pauză, AEK a revenit şi a egalat prin golurile reuşite de Ferik (28) și Giura (33). FCSB a preluat iniţiativa şi Trip a marcat două goluri (42, 45), după care R. Ganea (49) a transformat lovitura de pedeapsă, iar la ultima fază acelaşi Trip (50) a stabilit scorul final 6-2.

„Am dorit să venim la Beiuș pentru a populariza și minifotbalul în zonă. Chiar dacă am organizat acest campionat la Baza Tineretului din Oradea am făcut acest gest în speranța ca și alte echipe să accepte să joace la Beiuș. Am întâlnit o echipă care din punctul meu de vedere este una dintre favoritele la câștigarea campionatului și evident la reprezentarea județului Bihor la turneul final”, a declarat Spiridon Baltsavias.