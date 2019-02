„Divorţ” de marcă în sportul bihorean

Bianca Benea, cea mai bună sportivă a judeţului nostru în anul 2018, a anunţat oficial, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu mai doreşte să se pregătească sub îndrumarea antrenorului său de la secţia de scrimă a CSM Oradea, Nicolae Ille. Ruptura dintre spadasină şi antrenorul cu care a început să practice acest sport la vârsta de 9 ani s-a produs în urmă cu câteva luni, atunci când aceasta a decis să se pregătească la lotul olimpic de senioare al României.

Bianca Benea (18 ani) afirmă că preferă pregătirea centralizată de la Bucureşti, în cadrul lotului, acolo unde are oportunitatea de a se antrena alături de coechipierele sale de la echipa naţională, cele mai bune spadasine ale ţării. Bianca Benea va continua să reprezinte clubul CSM Oradea, chiar dacă se va pregăti în cea mai mare parte a anului la lotul naţional.

Antrenorul CSM Oradea, Nicolae Ille, regretă despărţirea de sportivă. “Componentele lotului naţional de junioare, printre care se află şi Bianca Benea, au fost promovate la lotul olimpic al României şi vor avea posibilitatea să se pregătească timp de unsprezece luni pe an în cadru centralizat, la Bucureşti. Bianca a preferat această variantă. Dacă ea consideră că acolo se va putea pregăti mai bine, atunci nu are decât să plece. Este decizia ei, iar eu nu pot decât să îi doresc mult succes în continuare. Eu am adus-o până aici, am învăţat-o ABC-ul scrimei, am ajutat-o să devină medaliată europeană şi vicecampioană mondială de junioare cu echipa României, fiind antrenor şi la acest lot naţional”, a declarat antrenorul Nicolae Ille.

Preşedintele CS Municipal Oradea, Şerban Sere, apreciază decizia spadasinei şi afirmă că va face tot posibilul pentru a o păstra la clubul pe care îl conduce. “Eu sunt în totalitate de partea Biancăi în această dispută şi respect întru totul decizia sa. Cunosc foarte bine problemele care au intervenit între sportivă şi antrenor, am fost la curent cu ceea ce s-a întâmplat. Doresc însă ca rufele să fie spălate în familie şi să fie evitat un scandal inutil, din care nimeni nu ar avea nimic de càştigat. Este evident că Bianca se va putea pregăti mult mai bine la Bucureşti, alături de coechipierele sale de la lotul olimpic, în condiţiile în care la Oradea nu are partenere de antrenament la categoria de vârstă senioare. Este o sportivă de mare valoare şi doresc din tot sufletul ca ea să concureze în continuare pentru culorile CSM Oradea”, ne-a declarat oficialul orădean. Mai mult, Şerban Sere spune că îşi doreşte ca Bianca Benea să devină un simbol al clubului. “Deşi este încă foarte tânără, Bianca dă dovadă de maturitate şi caracter. Mi-a spus că nu şi-a propus să concureze pentru alt club şi intenţionează pe viitor să devină antrenoare, aici, la Oradea. Dorim ca ea să devină un simbol al clubului nostru, un brand al sportului orădean”, a conchis preşedintele CSM Oradea.

Antrenorul Nicolae Ille a mai spus că îşi va continua munca de descoperire şi formare a valorilor din acest sport. “Aceasta este soarta antrenorilor, să o ia mereu de la capăt. Avem la LPS Bihorul o generaţie foarte talentată, a căror reprezentanţi au acum , la 12-13 ani, rezultate mai bune decât reuşea Bianca la acea vârstă. În timp, cu multă muncă şi răbdare, vor reuşi şi ei, cu siguranţă, să ajungă acolo sus, în top” susţine Nicolae Ille.