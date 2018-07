Doamna cu pălăriile îți redescoperă orașul

Orădenii și turiștii dornici să cunoască orașul pot participa la Oradea City Tour. Tururile, organizate din anul 2014, sunt gratuite și au loc în zilele de joi, de la ora 17:00, cu plecare din Parcul 1 Decembrie (Statuia Soldatului Necunoscut). Numărul locurilor e limitat, iar înscrierile se fac folosind un formular ce poate fi găsit pe pagina de Facebook. Tururile ghidate gratuit se vor încheia în luna octombrie.

Din acest an, ele aduc în fața participanților personalități orădene și poveștile lor, precum și diverse teme. O astfel de întâlnire tematică a avut loc și în această săptămână. În cadrul întâlnirii „Oradea City Tour – Povestea femeii orădence”, designerul de pălării și accesorii Dorina Morna a vorbit despre succes și eșec, dar mai ales despre ambiție și despre pasiune. Întâlnirea cu participanții la Oradea City Tour a fost depănată în fața Statuii Soldatului Necunoscut din Parcul 1 Decembrie.

Sursă de inspirație

Dorina Morna a vorbit cum, inspirată de tatăl său, la 19 ani a îmbrățișat migala tihnită a creațiilor handmade. „Tatăl meu era artist. La 19 ani am început cursuri de confecționare obiecte decorative. La 22 de ani, am fost șefă de secție. Aveam în subordine 7 angajați, cărora trebuia să le asigur salariul. Am lucrat 15 ani în domeniu, ajungând în vârful piramidei. Odată cu Revoluția, pe lângă lucrurile bune, au venit și cele rele. A trebuit ca toți marii profesioniști să părăsim Casa de Modă. M-am reprofilat, urmând cursurile Institutului Bancar Român de la Timișoara. Pe urmă, m-am angajat la Banca Comercială. După 17 ani, m-am retras și m-am întors la prima dragoste: arta florală”, le-a dezvăluit Dorina Morna celor dornici să o asculte.

Apoi, atrasă fiind de doamnele avangardiste, aristocrate cu voaletă din mătase, cu gusturi rafinate și îndrăznețe, mult mai îndrăznețe decât epocile în care au trăit, Dorina Morna a învățat de la o femeie în vârstă arta confecționării pălăriilor.

Clasice sau îndrăznețe, simple sau elaborate, cuminți ori excentrice, pălăriile Dorinei Morna au ajuns să fie apreciate și cunoscute nu doar de orădence, ci și de femei din Ungaria, Austria și Belgia.

Fiecare pălărie a Dorinei are o poveste frumoasă. Lucrările ei prind viață în fața ochilor doamnelor care le poartă.

Pentru Dorina, privirile mirate și fascinate ale femeilor care îi trec pragul atelierului îi dau măsura muncii și a succesului. „Pentru mine este o mare satisfacție că am ajuns să fiu din nou cunoscută. Vechile cliente mă caută. Cu foarte multe dintre ele mă înțeleg din priviri, iar cu altele fac schimb de păreri și reușesc să pun în valoare o lucrare personalizată. O satisfacție și mai mare am atunci când clientele revin a doua, a treia sau a cincea oară”, a mărturisit Dorina Morna, în opinia căreia o pălărie deosebită poate să întregească misterul și povestea unei femei.

Programul tururilor

Oradea Art Nouveau City: Tour: 26 iulie, 30 august, 27 septembrie

Oradea Iudaică City Tour: 2 august, 6 septembrie

Oradea City Tour – Personalități Orădene: 12 iulie, 16 august, 13 septembrie

Oradea City Tour – Povestea femeii orădence: 19 iulie, 9 august, 20 septembrie

Joi, 4 octombrie – Statuile orădene, povestitoare mute ale trecutului

Vineri, 5 octombrie – Oradea, oraş multicultural

Sâmbătă, 6 octombrie – Incursiune în arhitectura orădeană

Duminică, 7 octombrie – Legendele oraşului nostru