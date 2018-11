Doi medici de la Spitalul Municipal, concediați pentru comportament neprofesionist

Potrivit managerului Spitalului Municipal „Gavril Curteanu”, Dacian Foncea, decizia a venit în urma comportamentului nepotrivit și a lipsei de respect față de pacienți, precum și pentru alte nereguli ce au fost descoperite în urma unei anchete.

„Ca urmare a mai multor sesizări venite din partea unor aparţinători ai pacienţilor şi a altor cadre medicale, în perioada 12.06.2018-15.10.2018, comisia de cercetare disciplinară constituită în cadrul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea a desfăşurat cercetarea disciplinară a angajatei Crisan Marilena-Umbrita, medic primar specialitate pediatrie în cadrul Secţiei Pediatrie 3”, explică Foncea.

În data de 21 seprembrie, Marilena Crișan a fost sancționată în scris în urma cercetării unor reclamații referitoare la comportamentul neprofesionist, lipsit de respect si de bun simt în relaţia cu aparţinătorii unor pacienţi de 4, respectiv 9 luni, cărora nu le-au fost prezentate informaţiile solicitate cu privire la starea de sănătate, procedurile aplicate şi riscurile potenţiale, obligaţii impuse prin Fişa Postului, Codul de deontologie medicală şi Legea Drepturilor Pacientului.

Nu a trecut mult timp până când colegii de breaslă ai doctoriței au semnalat conducerea cu privire la faptul că aceasta ar fi făcut „modificări neconforme în fişele de observaţie întocmite de cadrele medicale, a tăiat peste parafa unui medic si a realizat in mod nepermis si nelegal copii dupa documente medicale”, fapte ce au dus la o nouă sancțiune, de această dată s-a aplicat măsura reducerii salariului de baza cu 10% vreme de 3 luni.

Decizia de concediere a medicului pediatru a survenit în urma unei a treia anchete privitoare la faptul că salariata a refuzat transferul unei fetiţe la un spital mai bun:

Concret, comisia de disciplină a stabilit că, în perioada 2016-2018, doctorița „ a ignorat fără drept și cu bună știință interesul superior al pacientei, negându-i posibilitatea de a benficia de tratament medical imediat și adecvat, si a împiedicat acest transfer, efectuând demersuri, directe sau indirecte în acest scop, inducând în eroare medicii şi inclusiv aparţinătorii pacientei, în ideea că «acest transfer nu este necesar şi că pacienta oricum va muri»”.

Aceeaşi anchetă a arătat faptul că Marilena Crișan a multiplicat foile de observaţie ale pacientei şi a prezentat cazul în cadrul Conferinţei Naţionale de Tuberculoză de la Sinaia, fără ştiinţa medicilor curanţi ai pacientei şi fără să fi avut acordul Compartimentului TB Copii.

Ginerelui doctoriţei Marilena Crișan i se impută „blocaje” în activitatea Serviciului de Anatomie Patologică, cu întârzieri în stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului.

„Nu s-au putut trece cu vederea nici istoricul si modul de implementare a Serviciului de Anatomie Patologica precum si a functiei de conducere, susținută de acesta in propriu beneficiu si subordonata interesului sau, cel putin in ultimii 5 ani, aducand salariatului statutul si beneficiile aferente functiei, cum ar fi mentinerea, de la data infiintarii in anul 2013, a functiei de sef serviciu care a presupus o finantare inutila cu suma de 1.000.000 lei”.