Doi orădeni în gala frumuseţii la RIFF 2017

Îşi propune să arate ţării ce fete frumoase are Bihorul şi zona Aleşd. Modelul Agenţiei Amalia Fashion Management, aleşdeanca Andreea Țiburcă, reprezintă județul nostru la concursul de frumusețe “Romanian InfoFashion Festival”. Acest eveniment național Fashion&Beauty are loc pe Valea Prahovei și va culmina cu Spectacolul de Gală ce va avea loc vineri 1 septembrie 2017 la Castelul Cantacuzino din Bușteni. Dintre participantele la Gala RIFF vor fi desemnate și cele 8 Ambasadoare ale Frumuseții care vor reprezenta România în 2017- 2018 la următoarele finale mondiale: Miss Supranaţional, Top Model of the World, The Miss Globe Intercontinental, Best New Entry RIFF 2017, Best new face RIFF 2017, Best Body Riff 2017, Best Photogenic RIFF 2017. Andreea are 18 ani, este eleva la Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, la profil bio-chimie. Din juriul competitiei fac parte, printre alti invitaţi-surpriză, designeri, stilişti, laureate şi reprezentante ale României la concursuri de frumuseţe din întreaga lume, reprezentanţi ai sponsorilor.Amalia Judea spune că printre criteriile de selecţie care au stat la baza alegerii finalistelor Romanian Infofashion Festival – Spirit of Beauty sunt: frumuseţea, inteligenţa, personalitatea, caracterul, limbile străine cunoscute, prezenţa scenică, fotogenia, talentele artsitice şi sportive speciale. „Juriul nu caută doar feţe frumoase. Vor ca cele care ne reprezintă să fie mai mult decât o apariţie. Îşi doresc ca fetele să aibă calităţi care să le completeze ca om. Caută atitudine, le studiază comportamentul. Şi sunt extrem de importante limbile străine cunoscute şi aptitudinile, talentele în diverse domenii”, explică Amalia Judea. Fetele Amaliei judea au cunoscut succesul la acest concurs. La ediţia din 2014, Diana Coraş, model la Amaliafashion Management Oradea a câştigat competiţia şi a reprezentat România în finala Top Model of The World. Şi anul trecut Agenţia a trimis în competiţie două modele: Debora Borsi şi Akom Szandi. RIFF are şi o secţiune destinată designerilor.

În urma vizionării colectiilor ce reprezintă lucrările de diploma/licenţă ale absolventilor Facultăţilor de Artă şi Masterelor cu profil Design Vestimentar – promoţia anului 2017 – din Bucuresti, Cluj Napoca, Timişoara şi Iasi, dar şi din Londra, Chişinău şi Munchen, au fost invitati la Finala Nationala Romanian Infofashion Festival. Printre designerii care îşi vor prezenta colecţiile se află şi orădeanul Giuliano Sabău care reprezintă University Of Art London. El intră în gală cu colecţia “Exilium Extend” . Tănărul a deprins acest meşteşug de la bunica lui. S-a dedicat designeului chiar dacă multă vreme a practicat şi polo. Un moment de cotitură în cariera lui a fost cel în care un designer de renume și-a comandat de la el o pereche de pantofi. A fost sunat de Mircea Bărbulescu pentru a începe o colaborare.A debutat în acest tandem ca invitat la concursului Miss Transilvania. Au urmat apoi alte prezentări, iar ascensiunea sa a fost rapidă.

Anul trecut au reprezentat Facultatea de arte din Oradea designerii Oana Hăbăşescu cu Colecţia Genevieve şi Cristina Borha cu Romantic. Cele două au continuat tradiţia şcolii orădene de a fi prezentă la acest eveniment. După ce şi-au prezentat colecţiile la RIFF anii precedenţi designerii Cristina Breteanu şi Ioana Silaghi au fost invitate anul trecut în juriu.