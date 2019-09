Doi tineri din San Diego au făcut un clip de promovare a Oradiei

Clipul de 12:13 minute, intitulat „Visiting Oradea, Romania | Hidden Gem in Europe!”, prezintă orașul de pe Crișul Repede și îndeamnă lumea să viziteze „bijuteria ascunsă în Europa”.

Jack și Gab au ajung în acestă vară în România, iar printre orașele vizitate în țara noastră se numără și Oradea.

În urma experienței avute aici, cei doi îndeamnă la vizitarea acestui „oraș spectaculos” pentru că, pe lângă faptul că nu reprezintă o atracție turistică tipică, oamenii sunt excepționali.

„Nu ne așteptam să iubim Oradea așa de mult! De fapt, când am ajuns în gară, ne-am întrebat dacă nu cumva am făcut o greșeală să venim aici. Dar de îndată ce am ajuns în centrul orașului, putem spune că a fost ceva special în acest oraș românesc. Suntem convinși că aceasta este o nestemată ascunsă în Europa”, spun cei doi în mica descriere a clipului.