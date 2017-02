Donald Trump, actor în filme și seriale celebre! Îl recunoști?

Singur acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York (1992)

În secvenţa din filmul Home Alone 2, Trump apare într-o scurtă scenă în care îi dă direcţiuni cum să ajungă în holul hotelului personajului interpretat de Macaulay Culkin, care se pierde în Plaza Hotel din New York, deţinut de Trump la acea vreme.

Reclamă la jocul de societate „Donald Trump” (1989)

În 1989, Trump a apărut într-o reclamă la jocul său de societate Donald Trump, în care joacă şi Phil Hartman. „Noul meu joc este Trump: Jocul”, afirma omul de afaceri în reclama de 30 de secunde.

Ghosts Can’t Do It (1989)

În scurta scenă din filmul fantasy, Trump şi Katie Scott (jucată de actriţa Bo Derek) se află într-o şedinţă unde Katie primeşte ajutorul soţului său Scott, o fantomă pe care numai ea o poate vedea. Trump a câştigat un premiu Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor într-un rol secundar, potrivit The Hollywood Reporter.

„Prinţul din Bel Air”, din 1994

În serialul „Prinţul din Bel Air”, din 1994, Trump joacă în episodul numit “For Sale by Owner,” în rol propriu, aflându-se în vizită la familia Banks.

Reclame la Pizza Hut (1995, 2000)

Donald Trump a apărut în mai multe reclame pentru Pizza Hut, în anii 1990, muşcând dintr-o felie de pizza, alături de fosta sa soţie, Ivana Trump.

„Dădaca/ The Nanny” (1996) –> https://www.youtube.com/watch?v=LByq0deCM9U

„Totul despre sex/ Sex and the City” (1998, 1999) –> https://www.youtube.com/watch?v=4XOMnPVPaLY

„Zoolander” (2001) –> https://www.youtube.com/watch?v=KOs_A-nzesA

Two Weeks Notice (2002) –> https://www.youtube.com/watch?v=XZ0jUjFAIWo

Reclame pentru McDonald’s –> https://www.youtube.com/watch?v=W4QNXnNftWk