Donații pentru ajutorarea celor patru surori lovite de mașină în Oradea

Reamintim că cele patru surori, cu vârste între 8 și 20 de ani, au fost lovite de un autoturism în timp ce se aflau pe trotuar. În urma impactului violent, unei fetițe de 12 ani i s-a amputat o gambă și a fost transportată la Timișoara. La scurt timp, tot aici a fost transportată și cea mai mică dintre fete, în vârstă de 8 ani. Aceasta a suferit o fractură de bazin. Cea mai mare dintre fete a rămas internată la spitalul din Oradea, iar fata de 14 ani a fost externată.

Fetele mai un frate care se află în comă după ce a fost victima unui accident rutier petrecut la sfârșitul anului trecut.

Totodată, maiorul ISU Crișana a transmis un mesaj emoționant prin intermediul paginii de socializare Facebook, pe care îl redăm integral.

„Azi, o întreaga familie a suferit dincolo de tot ce ne-am putea imagina: patru surori, cu sufletelul îndurerat pt. frățiorul lor aflat in coma in urma unui accident rutier, au devenit, ele însele, victimele unui eveniment similar 😪. O fetița de 12 ani, care numai Dumnezeu știe ce e in sufletelul ei de surioara a fratiorului care nu se trezește sa se joace in pofida rugăciunilor, nu se mai poate juca, chiar dacă frățiorul ei s-ar trezi… 😰. Ei, unui omuleț de 12 ani, care alearga deja prin suferința, i-a fost amputat un picior… 😰 😰 😰. ..rămânându-i nu doar imobilitatea sufleteasca.. 😔. Si citind comentariile articolelor referitoare la aceasta tragedie, am avut revelația împietririi sufletești a societății: toți condamnau șoferul, dar nicio persoana nu s-a gandit la aceste sufletele, la drama lor sufleteasca si la copleșitoarea lor suferinta psihica si fizica 😓… Vreau sa cred ca aceste reacții își au izvorul in durerea resimțită la aflarea acestei tragedii. Dar, simțirea nu are nicio valoare fără acțiune: așadar, in loc de comentarii, putem sa ne mobilizam sa ii ajutam! Ce ziceți?

Am contactat-o pe mama fetelor si pe una dintre fetițele accidentate (pe Denisa) si le-am adresat rugămintea de a ne da contul. Postez mai jos datele primite de la Denisa (Contul este pe numele fratiorului aflat in coma)

<Sunt Denisa Toma, una dintre victimele accidentului. La rugamintea dumneavoastra postez contul in care se pot face donatii, daca doriti sa ne ajutati . Va multumesc!>

Nume: Toma Alex – Catalin (numele fratelui)

EUR: RO83BTRLEURCRT0428228401

RON: RO36BTRLRONCRT0428228401

Conturile sunt deschise la Banca Transilvania.