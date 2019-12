Donează sânge! Fii erou!

Campania Asociației Studenților Mediciniști se desfășoară între 9 – 13 decembrie. La Centrul de transfuzie sanguină din Oradea, str. Louis Pasteur nr. 30, campania are loc zilnic în perioada amintită, între orele 7:30 – 11:30.

„România are nevoie de sânge! La fiecare 2 secunde, o persoană are nevoie de o transfuzie de sânge, iar acesta poate fi obținut doar prin bunăvoința noastră și a celor din jur. Cel mai important beneficiu pentru societate atunci când donezi sânge este faptul că sângele tău poate salva trei vieți!”, au transmis studenții de la medicină, care informează că această campanie are loc în această lună în toate centrele universitare din România.