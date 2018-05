Donează sânge și primești bilete la Untold și Neversea

De la o ediție la alta, tot mai mulți oameni au decis să se alăture campaniei și să doneze sânge în caravanele mobile Blood Network. Împreună cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine și cu platforma tehnologică de donare de sânge „Și Eu Donez”, organizatorii UNTOLD și NEVERSEA lansează astăzi campania de donare de sânge care a mobilizat mii de tineri din România.

Campania se va derula în perioada 29 mai – 29 iunie în toate centrele de transfuzii din țară. Donează la caravana mobilă din șase orașe ale țării și primești bilet gratuit de o zi la Untold sau Neversea. „Și în acest an, festivalierii vor putea dona și la caravanele mobile, de aceasta dată, din șase orașe ale țării: Cluj-Napoca, București, Iasi, Timișoara, Brașov și Constanța. Toți cei care vor dona la caravanele mobile între orele 8.00-14.00 vor primi un bilet gratuit de o zi la UNTOLD sau NEVERSEA”, transmit organizatorii.

“În fiecare an ne dorim ca această campanie să se dezvolte în cât mai multe orașe din România. Dacă în anii trecuți aveam caravanele mobile de donare de sânge în 4 orașe din țară, în acest an campania a crescut cu încă două orașe: Iași și Brașov. Pentru anul viitor ne gandim să mai adăugăm în listă și alte orașe și de ce nu, să mergem cu această campanie și peste hotare,” precizează Edy Chereji, director de Marketing și Comunicare UNTOLD&NEVERSEA

Festivalierii care donează la unul dintre Centrele de Transfuzii din țară trebuie să acceseze, în funcție de festivalul la care vor să ajungă, site-ul untold.com sau neversea.com, secțiunea Blood Network, unde trebuie să completeze formularul solicitat și să atașeze o poză cu adeverința de donator. Mai apoi vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achiziționa abonamentele cu reducere:

*la UNTOLD la prețul special de 499 de lei plus taxe din prețul final de 650 lei + taxe al abonamentului

*la NEVERSEA la prețul special de 399 de lei plus taxe din prețul final de 550 lei + taxe al abonamentului

“<Criza de sânge> despre care auzim că lovește atât de des spitalele românești are două soluții: educația și tehnologia. Partenerii noștri, cel mai mare eveniment muzical din România, UNTOLD și cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, realizează an de an cea mai de impact campanie națională de informare și educare cu privire la nevoia de sânge. Ei reușesc să vorbească despre lipsa sângelui din spitale prin caravana Blood Network și ajung la acel public minunat, tinerii. În acest parteneriat, Asociația Și eu donez oferă platforma de tehnologie, oferind acces în singura Rețea a Donatorilor de Sânge din România”, spune Alex Livadaru, co-fondator Si eu Donez.

Program caravana Untold

• CLUJ-NAPOCA: 26, 27 MAI, BULEVARDUL EROILOR

• BRAȘOV: 2, 3 IUNIE, AULA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA

• IAȘI: 9, 10 IUNIE, PALATUL CULTURII

• TIMIȘOARA: 9, 10 IUNIE, PARCARE FACULTATEA DE POLITEHNICĂ, BD VASILE PÂRVAN

• BUCUREȘTI: 16, 17 IUNIE, PARCUL HERĂSTRĂU, INTRAREA CHARLES DE GAULLE

• CONSTANȚA: 23, 24 IUNIE, PIAȚA OVIDIU

NEVERSEA 2018 va avea loc în perioada 5-8 iulie la Constanța, iar UNTOLD 2018 va avea loc în perioada 2-5 august la Cluj-Napoca.