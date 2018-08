Dorin Costrăș: „Vom fi echipă mai puternică, mai competitivă”

Vicecampioana CSM Digi a făcut câteva schimbări față de lotul din sezonul precedent. Gojko Pjetlovic, Marc Roca și Jesse Koopman nu vor mai juca pentru echipa orădeană, în locul lor fiind transferați Stefan Zivojinovic, Aleksa Petrovski (Serbia) și Gustavo de Freitas Guimaraes (Brazilia). De asemenea, a mai plecat Szabó István, dar a revenit în schimb în activitate fostul internațional Alex Popoviciu, după o pauză de doi ani.

Antrenorul Dorin Costrăș consideră că formația sa va fi mai puternică față de ediția precedentă. „Prin schimbările făcute, am încercat să remediem niște lucruri din jocul echipei. Am adus jucători tineri, cu un real potențial, dar care vor avea nevoie de o anumită perioadă de adaptare. În cazul lui Gojko, noi nu am vrut să renunțăm la el, a fost vorba de o schimbare forțată, pentru că a dorit să plece pentru a fi mai aproape de familia sa. Revenirea lui Popoviciu este foarte importantă, este un jucător încă tânăr, cu perspective, dar va trebui să avem răbdare cu el, pentru a ajunge din nou la forma care l-a consacrat. Eu cred că în câteva luni, el va redeveni un jucător important. Consider că suntem o echipă mai completă, mai puternică, mai competitivă, față de sezonul trecut, dar va trebui să demonstrăm acest lucru”, ne-a declarat Dorin Costrăș.

„Să trecem de turul doi”

Antrenorul orădean consideră însă că tot Steaua este principala favorită la titlu. „Steaua rămâne peste noi, pentru că a achiziționat trei internaționali români importanți – Țic, Prioteasa și Fulea. Noi am încercat la rândul nostru să ajungem la o înțelegere cu ei, am fost foarte aproape, dar nu s-a putut. Suntem puțin în urma Stelei la capitolul jucători români, dar consider că acesta nu este un handicap major. Chiar am vorbit cu băieții și le-am spus că aștept de la ei ca acest lucru să-i motiveze”, a explicat tehnicianul.

Dorin Costrăș afirmă că echipa sa va încerca să treacă de turul secund preliminar al Ligii Campionilor, fapt care i-ar asigura în continuare parcursul european.

„Ne dorim să trecem de turul doi, care are un caracter decisiv, pentru că ne-ar asigura calificarea mai departe într-una din cele două competiții europene, Liga Campionilor sau Euro Cup. Cred că cu puțină șansă, dacă prindem o grupă ceva mai accesibilă, avem șanse să ne calificăm, drumul ne este deschis”, a conchis antrenorul CSM Digi.