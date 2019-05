Două concerte cu muzică din filme

Concertele cu muzică din filme au fost cuprinse în stagiunea Filarmonicii începând din mai 2011, primul concert de acest gen fiind dirijat chiar de maestrul japonez Shinya Ozaki, cel care se va afla la pupitrul dirijoral şi de această dată. În decursul stagiunilor următoare, astfel de concerte au mai fost dirijate de Verner Gabor din Ungaria şi de maestrul Ilarion Ionescu – Galaţi, dar cele mai multe au fost dirijate de Shinya Ozaki. Vasile Foica, directorul artistic al Filarmonicii, a explicat că datorită popularităţii acestor concerte cu muzică din filme, s-a optat pentru două concerte, în 9 şi 10 mai.

Programul cuprinde câteva lucrări care se vor cânta pentru prima dată: „Beauty and the Beast”, „Charade” şi Les Miserables – „I Dreamed a Dream”. Se vor mai asculta: „Over The Rainbow”, „Por Una Cabeza” – Tango, „Apollo 13”, „Bohemian Rhapsody” (într-o abordare nouă), „The Lord of The Dance”, „Jurassic Park”, „King Kong”, „Titanic”, „Spiderman”, „The Imperial March (Darth Vader’s Theme)” şi „Star Wars”. Pentru prima dată se va interpreta o lucrare vocală, solistă fiind flautista Filarmonicii, Nagy Timea. În perioada 2011-2014 ea s-a specializat și pe canto, cu prof. Deac Lăcrămioara, la Școala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea. Ea va interpreta Les Miserables – „I Dreamed a Dream”.

Shinya Ozaki a alcătuit programul acestui concert incluzând şi „Bohemian Rhapsody” pe considerentul că filmul cu acelaşi titlu este foarte popular în această perioadă. De asemenea, a dorit să includă şi o piesă vocală, având surpriza să descopere în flautista Filarmonicii o solistă calificată. „A fost o mare surpriză şi plăcere să pot interpreta această piesă. Nu este o piesă foarte solicitantă, dar important este să fie construită frumos şi mesajul să fie transmis. Maestrul Ozaki este foarte sociabil şi atitudinea lui te cucereşte, îţi dă linişte şi armonie în suflet în timpul repetiţiilor, îţi dă încredere”, spune Nagy Timea.

Concert-maestrul Filarmonicii, Nagy Kálmán, va interpreta la vioară celebrul tango „Por Una Cabeza”. „Pe maestrul Shinya Ozaki, fiind dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, îl ştiu de când eram încă în liceu. Prima dată, în calitate de solist, am cântat cu dânsul în 2003. De atunci, din fericire, colaborăm. Întotdeauna concertele cu maestrul Ozaki sunt aparte, pentru că publicul orădean îl iubeşte”, spune Nagy Kálmán. Ambele concerte vor începe de la ora 19:00.