Două concerte cu muzică din filme

Concertele cu muzică din filme au devenit o tradiţie în Oradea încă din mai 2011, fiind şi foarte apreciate de publicul Filarmonicii, care a avut inspiraţia să includă acest gen în programul stagiunii. În această săptămână vor fi două astfel de concerte, joi şi vineri, 14-15 iunie, ambele de la ora 19:00, în sala de concerte „Enescu-Bartók”.

În program vor figura piese din filmele: Superman, The Godfather, Roger Moore medley, Gladiator, Forest Gump, Interstellar, Batman, Harry Potter – Harry’sWondrous World, Mission Impossible, Perl Harbor, Da Vinci Code, Pirates of the Caribbean, Inception, Scent of a Woman, Star Wars – Binary Sunset, Ewoks.

Dacă ne uităm la lista de filme, printre compozitorii consacraţi ai muzicii de film apar des Hans Zimmer, care şi-a pus amprenta la soundtrackul filmelor „Gladiator”, „Interstelar”, „Da Vinci Code” sau ca producător muzical la „Pirates of the Caribbean”, unde muzica este semnată de Klaus Badelt, iar apoi compozitorul John Williams, pe care îl regăsim pe coloanele sonore ale filmelor „Superman”, „Harry Potter” şi „Star Wars”.

Nino Rota este cel care a compus muzica din „The Godfather”, iar Lalo Schifrin a scris cunoscuta temă din seria „Mision impossible”. Dacă ne amintim şi bogatul soudtrack al filmului „Forest Gump”, în care apar piese de la artişti precum Elvis Presley, Joan Baez, The Mamas and the Papas, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, Aretha Fanklin, The Doors sau Simon & Garfunkel, e clar că cele două concerte ale Filarmonicii vor satisface gusturile melomanilor, cu atât mai mult cu cât programul este completat și cu proiecţia unor imagini din filme.

Dirjorul invitat al celor două concerte este Werner Gábor, din Ungaria. Maestrul Werner Gábor s-a născut în 1969 la Budapesta. A fost membru al Cameratei Transsylvanica (1990-1993), Sonora Hungarica (1993-1995), precum și al Orchestrei de Cameră „Hubay Jenő” (1996-1999).

Din 1999 este director artistic al Orchestrei de Cameră din Heves. Din 2000 este și dirijor la Orchestra Simfonică „Dohnányi” din Budafok. A realizat numeroase concerte în Olanda, Italia, Germania, Elveția, Austria. Din 2005 este invitat frecvent să dirijeze orchestre simfonice din Transilvania.