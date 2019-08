Două orădence au câștigat titlul de Miss Super Models România 2019 și Miss Regina frumuseții

MissTV România a organizat, pe 15 august 2019, evenimentul fashion al acestei veri pe litoral.

Renumitul fashion stylist Marius Molan, acreditat ANC absolvent al Atelierelor Ilbah București, alături de cele mai reprezentative modele Miss Tv s-au aflat pe litoral pentru un eveniment fashion de excepție.

Organizatorii au scos la concurs titluri importante precum Miss Marea Neagră 2019, Miss Dobrogea 2019, Miss Reef România 2019, Miss Swimsuit 2019, dar și pașaportul pentru accesul în domeniul modelingului național și internațional.

Manageriată de către formatorul de stil Marius Molan, frumoasa Călina Mitra a fost aplaudată la scenă deschisă de către turiştii prezenţi într-un resort de lux de la malul Marii Negre în cadrul unui eveniment prezentat de Anca Turcaşiu şi Andrei Duban.

Călina şi-a lansat proiectul muzical pe litoral în urmă cu câțiva ani și a fost pregătită de către profesoara de canto Lăcrimioara Deac din cadrul Şcolii de Arte Francisc Hubic.

Titulatura de Miss Super Models România 2019 i-a adus multă bucurie Laviniei Mangra, care a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” și este studentă la Facultatea de Științe Economice din Oradea, specializarea marketing.

„Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care o am în suflet, grație fashion stylistului Marius Molan, un adevărat maestru în arta frumosului, care m-a format și mă formează de 6 ani încoace. Am avut prilejul să particip în cadrul evenimentului Miss Costinești și Miss Marea Neagră 2019, în postura de jurat, cu titlul Miss Super Models Romania 2019. Mă bucur enorm de mult că am putut lua parte la un astfel de eveniment care promovează frumusețea, naturalețea și eleganța. Sunt foarte fericită deoarece am reușit să câștig acest titlu „Miss Super Models Romania”, iar cu această ocazie vreau să-i mulțumesc domnului Marius pentru încrederea și sprijinul acordat”, a spus Lavinia Mangra.

Vârsta minimă a concurentelor a fost de 16 ani.