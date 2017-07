Două victorii pentru tricolori la CE U 20

Tricolorii au reușit să câștige a doua partidă, disputată duminică, contra reprezentantivei Maltei cu scorul 84-65.

“Vulturii” U20 au depasit debutul ceva mai greoi (n.n. – 19-23 dupa primul sfert) si au trecut la carma jocului spre finalul primei parti, intrand la vestiare in avantaj: scor 45-37. La reluare, tinerii nostri tricolori au continut sa-si mareasca avantajul pe tabela o data cu trecerea timpului, astfel ca fluierul final a consemnat o noua victorie pentru Romania. Scor final, 84-65 in favoarea echipei pregatite de antrenorii Tudor Costescu, Ionut Bascoveanu si Alexandru Ziguli, rezultat care claseaza Romania pe locul secund in Grupa C, dar cu un meci mai putin disputat decat liderul Georgia.

România a învins Georgia cu scorul de 63-51 (15-11, 14-20, 15-12, 19-8) în primul său meci la Campionatul European de baschet masculin U 20 de ani – Divizia B. Naţionala noastră a obţinut astfel o victorie importantă în economia Grupei C, în lupta pentru unul din primele două locuri, care asigură calificarea în fazele superioare ale competiţiei. Tricolorii s-au desprins în sfertul patru, câştigat cu un categoric 19-8. Antrenorul Tudor Costescu a folosit echipa: Darwiche, T. Gheorghe 2 puncte marcate, Kuti 20 (1×3), B. Nicolescu 11 (3×3), Vîrna 7 (1), B. Popa 2, S. Ionescu 7 (1), Câţe 12, Diaconescu 2, Berceanu. Nu au jucat Engy şi Iliescu.



În celelalte partide din Grupa C s-au înregistrat rezultatele: Albania – Malta 92-61, Georgia – România 51-63, Malta – Georgia 69-90, Macedonia – Albania 62-54 şi Georgia – Macedonia 78-48.

România va disputa următoarea partidă la Sala Antonio Alexe din Oradea miercuri, 19 iulie, de la ora ora 18:30, contra Macedoniei. Intrarea la Campionatul European U20 – Divizia B este gratuită.