Două zile de reduceri: S-a deschis KiK, la ERA Park Oradea!

Magazinul s-a deschis pe o suprafață de 770 mp, în zona cupolei, iar cei care vor trece pe aici în cursul zilelor de marți și miercuri, 11, respectiv 12 decembrie, vor putea beneficia de 10% reducere la toate produsele. De asemenea, aceștia se vor bucura de atmosfera de sărbătoare, creată de colinde, cadouri pentru toți membrii familiei, baloane, cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun din Germania, faimoasa mascotă KiK și de numeroase concursuri.

KiK cuprinde produse pentru întreaga familie, cu numeroase categorii de produse: îmbrăcăminte pentru adulți și copii, încălțăminte, accesorii și produse suplimentare, cosmetice, jucării, decorațiuni pentru Crăciun sau petreceri și diverse produse din categoria home&deco.

Odată cu inaugurarea noului magazin, ERA Park Oradea ajunge la un grad de ocupare de 97%. Centrul comercial din Calea Aradului are peste 70 de unități comerciale deschise până în prezent. În ultimul an, aici au fost inaugurate și alte nume cunoscute precum Animax, Casa Rusu, Soffi Planet, Silca, Ariela Sebis, dar și Alexandria Librarii, KFC ori KVL by Kenvelo, Lee Cooper si Time Out.

