Dr. Gabriela Miculschi face parte din echipa Pelican

– Am ales Spitalul Pelican pentru reputația bună pe care o are, pentru colegii mei care lucrează aici și despre care am auzit numai cuvinte de laudă, nemaivorbind de pregătirea lor profesională. Am ales pentru că aici se tratează gratuit pacienții la standarde înalte, prin Programul Național de Oncologie și Hematologie. La Spitalul Clinic Pelican Oradea, pacienții cu afecțiuni oncologice și hematologice beneficiază de consultații gratuite, servicii medicale de spitalizare gratuite, inclusiv serviciile de chimioterapie. La fel, copiii beneficiază de tratament gratuit în ambulatoriul spitalului, pe specialiateta de oncologie și hematologie. În plus, standardele ridicate de management al igienei, curățeniei și de sterilizare a spațiilor și instrumentelor folosite în cadrul Spitalului Clinic Pelican Oradea oferă garanții ca infecțiile nosocomiale sau infecțiile clinice aparente să fie inexistente – ceea ce e vital, de exemplu, pentru un pacient aflat in aplazie.

– Ce înseamnă patologia hematologică în România, în Europa, în anul 2018?

– Hematologia cuprinde o parte benignă, care nu e oncologică și hemopatiile maligne.

Și la noi în țară, ca și în alte țări, hematologia a făcut progrese remarcabile. Și aici și dincolo, aproape la două – trei luni apare câte un nou protocol cu câte un medicament nou, e vorba de imunoterapie, care capătă un rol tot mai important în tratamentul cancerului.

– Lucrați pe protocoale de foarte mult timp cu colegi din Timișoara și Ungaria. Veţi continua să lucraţi pe aceste protocoale internaţionale şi la Spitalul Clinic Pelican Oradea?

– Unul dintre lucrurile de bază în hematologie și oncologie și în același timp modalitatea prin care poți să ții pasul cu progresele care se fac

este să ții legătura cu colegii din țară și din străinătate. Pot sublinia legătura veche pe care o avem în primul rând cu Ungaria, colegii de acolo ne-au ajutat foarte mult şi aceste legături s-au extins și avem legături foarte bune cu colegi din țări est-europene cu care ne întâlnim anual.

– Ați lucrat o perioadă în Spitalul Universitar de Pediatrie din Scoția. Ce puteți implementa din experiența dobândită acolo la Spitalul Pelican, în favoarea pacienților?

– M-a frapat în primul rând atitudinea deosebită față de pacient. Sigur, subliniez că acolo era o altă normare, erau medici și asistente mult mai mulți, astfel încât timpul alocat fiecărui pacient în parte era generos. Așa cum am lucrat în spitalele de stat, din păcate aveam timp foarte puțin și în acel timp puțin trebuia să vezi foarte mulți pacienți, motiv pentru care nu totdeauna tu, ca medic sau asistent, puteai să fii destul de civilizat sau să poți să comunici cu pacientul foarte bine. Este un lucru foarte important pe care îl regăsesc aici, la Spitalul Clinic Pelican Oradea. Medicii şi asistenţii pot aborda pacienţi mai holistic aici.

– Cum vedeți echipa Pelican şi conclucrarea cu alte specialități la Spitalul Clinic Pelican?

– Hematologia nu poate să existe fără alte specialitati medicale și în cadrul Spitalului Pelican exista aceste specialitati medicale. Foarte multe afecțiuni survin în cadrul altor boli cronice. Colaborarea cu colegii de la alte secții din Spitalul Clinic Pelican Oradea este excelentă și, așa cum am spus, colegii sunt foarte bine pregătiți profesional.

– La Spitalul Clinic Pelican Oradea veți oferi servicii medicale atât copiilor cât și adulților?

– Nu mă pot despărți de pediatrie, unde am cea mai mare experiență, dar îmi place să lucrez cu adulţii şi cu persoanele de vârsta a treia, care se apropie pe undeva, ca abordare, de copii. Persoanele mai în vârstă necesită delicatețe la fel de mare.

– Se apropie Spitalul Clinic Pelican Oradea de unul occidental, ca cel din Scoția unde ați lucrat?

– Spitalul Clinic Pelican Oradea face eforturi foarte mari în acest sens, mai ales prin colectivul pe care îl are. Fiecare medic din acest spital are cele mai recente cunoștințe în domeniul în care activează, iar în materie de investigații, de tehniologie, pot să spun că nivelul spitalului e același cu al spitalelor din centrele universitare mari.

– Ce transmiteţi persoanelor care ar avea nevoie de consulturi, investigaţii sau îngrijiri în spital?

– Le transmit să vină cu încredere la Spitalul Clinic Pelican. Îi aşteptăm la Spitalul Clinic Pelican Oradea, cu foarte multă răbdare, cu mult profesionalism şi aplecare.

Carte de vizită

Starea civilă: căsătorită, 2 copii

Studii, competențe, pregătire, activitate:

* Facultatea de Medicină din Cluj Napoca (1979)

* Angajată ca medic la Spitalul de copii Oradea – 1979

* Specialitzare în pediatrie, între anii 1981 – 1983

* Primariat pediatrie și specializare în hematologie clinică, între anii: 1992 – 1995

* Competență în oncologie pediatrică – 1995

* Doctorat și specialitate în Oncologie medicală – 2000

* Medic la Spitalul Universitar de Pediatrie din Scoția – 2011

* Medic la Spitalul Clinic Pelican Oradea – martie 2018