Dr. Ovidiu Burtă: „Managerul Dacian Foncea de la Curteanu mi-a violat corespondența”

„Managerul Dacian Foncea mi-a violat corespondența! Opinia publică trebuie să știe că nu am făcut nimic ilegal. Am primit pe adresa spitalului un plic, în care o anumită firmă cu care am colaborat pentru două studii clinice, îmi propunea să continui colaborarea!”.

Foncea a deschis corespondența doctorului Burtă

Dr. Burtă a explicat că, la fel ca alți medici din spital și din alte spitale ale țării și de peste tot în lume, a contribuit la două studii clinice.

Acestea presupuneau folosirea unor medicamente deja testate pe animale și bolnavi, la pacienți ai lui, cu distensii abdominale (balonări). Dr. Burtă a subliniat că cele două studii, efectuate cu ajutorul firmei Cedis, au fost realizate numai după ce au fost aprobate de comisia de studii clinie din spital, deci practic au fost făcute legal, spune medicul.

La fel, ca orice medic ce lucrează și în privat, doctorul spune că și-a făcut PFA pentru cabinet, tot ca să lucreze legal.

Plicul violat de Foncea conținea doar o propunere de prelungire a colaborării, zice dr. Burtă, care detaliază că dacă această colaborare ar urma să aibă loc la spital, din suma primită de firma sponsor, o parte va reveni spitalului, iar dacă o va efectua la cabinetul privat – procentul va reveni cabinetului.

Acuzele nefondate ale managerului de la Spitalul Curteanu asupra dr. Burtă nu face decât să stârnească și mai mult nemulțumirile cadrelor medicale din această unitate, spune medicul: „Pleacă doctorii din spital din cauza lui. Opinia publică trebuie să știe!”