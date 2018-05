Dr. Ovidiu Gogu Cacuci: Spitalul Clinic Pelican Oradea se dezvolta si se multiplica!

Asocierea cu acest gigant international, care are spitale in multe tari din lume, inclusiv in Suedia si Marea Britanie, va duce la dezvoltarea si mai rapida a Spitalului Clinic Pelican Oradea, dar si la multiplicarea lui in tara.

Dr. Ovidiu Gogu Cacuci, unul dintre actionarii spitalului, a declarat pentru JB@Bihon.ro ca Spitalul Clinic Pelican Oradea isi va dubla capacitatea si in Romania se are in vedere formarea unei retele de spitale, pe modelul Spitalului Pelican Oradea.

Se va dezvolta un centru de cercetare oncologica, dar si un centru de cardiologie interventionala si un altul, de radiologie interventionala (vital pentru pacientii cu accidente cerebrale vasculare, cu anevrisme etc).

„Compania se află într-un proces de extindere prin construcția unei noi facilități cu o suprafață de 4.000 de metri pătrați care va aduce un plus de circa 100 de paturi și o unitate dedicată cercetării. Această construcție va include și spații de îngrijire de specializare înaltă pentru intervenții cardiologice sau chirurgie laparoscopică 3D având în vedere faptul că nu există alți furnizori privați similari”, transmit reprezentanții Medicover.

In urmatoarea perioada, urmeaza alte noi promotii, toate in favoarea persoanelor care doresc servicii medicale de inalta calitate, anunta medical ortoped Ovidiu Gogu Cacuci, care ramane actionar, alaturi de medicii Doru si Adrian Maghiar. Astfel, pe langa programul destinat gravidelor, care sunt invitate sa nasca gratuit la Maternitatea Pelican, se vor incepe programe gratuite pentru depistarea unor afectiuni de ordin ginecologic, operatii gratuite de cataracta etc, a informat dr. Cacuci.

Practic, a spus dr. Cacuci, managementul Spitalului Clinic Pelican Oradea nu se schimba, ci doar se va adauga un plus valoare, inclusiv prin utilizarea experientei internationale a companiei Medicover.

Medicover a achiziționat 80% din operațiunile Spitalul Pelican cu 23 de milioane de euro.