Dreptate a la Bolojan: ia de la medici ca să dea la TESA

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local s-a aflat, joi, reașezarea salariilor medicilor, asistenţilor medicali și personalului TESA, în condițiile opoziției din partea PSD și a abținerii aleșilor UDMR. Pentru medici și asistente veniturile vor scădea, în sensul diminuării sporului acordat recent de Guvern cu 60%, respectiv 25%. Pentru celelalte categorii de personal, veniturile vor fi la nivelul lunii februarie din acest an. Cel puțin aceasta este ideea reașezării cu care au venit economiștii Primăriei, la cererea primarului.

Opoziție

Mărirea salariilor medicilor și asistenţilor medicali constituie o temă majoră în discursul public al PSD și una dintre realizările majore, intens mediatizate. În aceste condiții, e de înțeles nemulțumirea aleșilor locali PSD puși în fața proiectului promovat de Executivul local, prin care aceste venituri sunt ciuntite, chiar dacă e pentru compensarea scăderilor salariale ale altor categorii de angajați din spitale.

„Vom vota împotrivă, pentru că sunt afectaţi salariaţii din sistemul medical, deşi există limitări de minim şi maxim”, a reclamat Adrian Negrea. La intervenția sa a răspuns primarul Ilie Bolojan. „Guvernul a decis să majoreze cu sume mari salariile medicilor, cu sume mai mici salariile asistenţilor și să nu le afecteze pe celelalte. Dacă până acum fondurile de sporuri se ridicau la 45-50% din fondurile de salarii, Guvernul, în înţelepciunea lui, a limitat fondul de sporuri la 30%. Asta chiar dacă baza a crescut global, deci nu mai poţi să le acorzi la toţi angajații aceleaşi sporuri”, a spus el.

Variantele pe care le-a expus sunt două: să menţii sporuri minime la toată lumea, ceea ce înseamnă scăderi de salarii la cel mai prost plătiți dintre angajaţi, care sunt și majoritari – infirmierii și personalul auxiliar – sau să tai 60% din sporurile acordate recent medicilor și 25% din sporul acordat asistenţilor, iar banii să îi transfere la personalul care nu a beneficiat, ca să nu le scadă salariile.

Bolojan le-a aruncat PSD-iștilor că, dacă îi interesează problema salariilor, „să sesizeze că e o situaţie în toată ţara” şi că guvernanții ar trebui să facă și altceva „în afară de întâlnirile propagandistice între miniștri şi salariați”.

Bolojan a rezumat că Executivul a ales „să nu scădem nimănui dintre angajaţi salariile şi să dăm sporurile pe care le putem da”.

Contradictoriu

Eduard Florea, șeful Direcției Economice din Primărie, reia ideea lui Bolojan, cum că „am mers pe varianta să nu piardă nimeni la salariu, la nivelul lunii februarie”.

Economistul a preferat să expună, ca explicație, evoluția salariului brut, fără gărzi și alte sporuri, al unui medic șef de secție: 5.500 lei în decembrie 2017, 6.800 lei în ianuarie și 16.800 de lei în martie.

Florea susține că actele legale care reglementează salarizarea personalului din Sănătate sunt contradictorii: pe de o parte, Legea salarizării unice din 2017 introduce creșteri salariale importante pentru medici și asistenți și zero pentru TESA, iar o HG emisă ulterior introduce niveluri maxime și minime (30% din salariile de bază) pentru sporuri, raportate la bugetele salariale pe instituții. „Dacă rulezi sporul minim pentru toți angajații, nu intri în acel 30%. Noi am considerat că legea e prioritară și ne-am permis să acordăm procente sub nivelul minim. Cine va avea creșteri mai mari, va avea sporuri mai mici”, e concluzia sa.

Proiectul a trecut cu votul liberalilor, PSD-iștii au fost contra, iar UDMR-iștii s-au abținut.